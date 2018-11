Paulo Guedes linha-dura ante reajuste de servidores e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira, 8, para começar o dia bem informado:

Paulo Guedes quer restringir reajuste a servidor. Segundo matéria do jornal Estado de S. Paulo, estratégia do futuro ministro da Economia é adiar o aumento salarial em 2019 e se manter ‘linha-dura’ nas negociações seguintes.

Equipe de transição discute hoje privatizações e ajuste fiscal. O objetivo de Paulo Guedes é acelerar os processos de privatização.

Espero corresponder à expectativa, diz nova ministra da Agricultura. Tereza Cristina (DEM-MS) foi escolhida para comandar o Ministério da Agricultura nesta quarta-feira.

Entre a “prensa” e a realidade: as finanças do novo governo. Aumento de salários dos ministros do Supremo e aprovação do Rota 2030 mostram tamanho do desafio orçamentário do futuro governo.

Nova lei dos distratos no Senado pode ser alívio que falta às construtoras. Setor acumula queda de 60% desde 2014. Leva de balanços que começou ontem deve mostrar que leves sinais de melhora.

Segunda metade de governo Trump começa nesta quinta-feira. Presidente americano terá que negociar mais com a oposição para aprovação de pautas, após os republicanos perderem a maioria no Congresso.

Juros nos EUA: uma chance de alívio para os emergentes. A previsão média dos analistas é que haja uma alta de juros de 0,25 ponto percentual ainda neste ano nos Estados Unidos.

Banco dos Brics financia oligarcas amigos de Putin. Segundo matéria do jornal Valor Econômico, o banco dos Brics fornecerá crédito barato à companhia do setor petroquímico Sibur.

PF está nas ruas para prender deputados da Alerj ligados ao esquema Cabral. Segundo noticiou O Globo, a operação ‘Furna da Onça’ investiga novas denúncias de corrupção e esquema de compra de votos com dinheiro de propina.

CNI diz que respeita decisão de Bolsonaro de acabar com pasta da Indústria. Em entrevista à Folha de S. Paulo, presidente Robson Andrade faz aceno ao futuro superministro Paulo Guedes.

Especialistas não veem base legal para proposta de Witzel de abater criminoso portando fuzil. Especialistas entrevistados pelo jornal O Globo acreditam que medida pode aumentar violência no estado.

Política e mundo

Casa Branca retira credencial de jornalista após discussão com Trump. A credencial do correspondente da CNN na Casa Branca foi retirada por um agente do Serviço Secreto americano.

Moro inicia transição e defende aprovação da MP das Loterias. Reestruturação financeira defendida pelo magistrado ampliará em R$ 1,7 bilhão o repasse de recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública em 2019

Marina e Ciro discutem estratégia em relação ao governo Bolsonaro. Os candidatos à Presidência da República derrotados se encontraram para traçar uma “oposição democrática” em relação ao governo eleito

Senado aprova reajuste de 16,38% para ministros do STF. Aprovação pode provocar um efeito cascata em todo o Judiciário, já que os salários dos ministros servem de referência como teto para os servidores públicos

Trump anuncia saída do procurador-geral Jeff Sessions. Medida que lança dúvidas sobre o futuro da investigação sobre o suposto conluio do ocupante da Casa Branca com a Rússia nas eleições de 2016

Tereza Cristina é anunciada como ministra da Agricultura de Bolsonaro. Ela é deputada federal pelo DEM/MS e coordenadora da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que apoiou o candidato ainda no primeiro turno

EUA elege número recorde de mulheres para o Congresso, 22% das cadeiras. No total, 118 mulheres foram eleitas para o Congresso, o que representa um aumento se comparado às 107 congressistas atuais

Diplomação de Bolsonaro pelo TSE é antecipada por causa de cirurgia. Ato foi antecipado para o dia 11 de dezembro, em vez do dia 19 como estava previsto

Bolsonaro diz que pretende fechar embaixadas que considerar ociosas. Presidente eleito também afirmou que procura um diplomata de carreira e “sem viés ideológico” para ser chanceler no futuro governo

Enquanto você desligou…

Estácio tem alta de 30% no lucro líquido do 3º trimestre. Resultado refletiu maiores preços de mensalidades e manutenção da base de alunos

Lucro do Carrefour Brasil vai a R$ 391 mi no 3º trimestre, alta de 68%. Resultado se deve a desempenho operacional e redução das despesas financeiras

Lucro líquido da Multiplus cai 60% no 3º trimestre e vai a R$ 64 milhões. Pesou sobre o resultado a menor receita com direitos de resgate de prêmios, que atingiu R$ 58,45 milhões no 3º trimestre, 46,5% menos do que no ano passado

Lucro da Cosan cai 91% no 3º trimestre; moagem de cana da Raízen recua 14%. Companhia afirmou que o resultado no período foi afetado pelos efeitos remanescentes da greve dos caminhoneiros

Zara anuncia loja online em mais 106 países e ações da companhia sobem 5%. Apesar do aumento de 41% em 2017, compras online respondem por apenas 10% das vendas líquidas do grupo da Inditex, que controla a Zara

Alesat pagará R$ 48 milhões para encerrar investigação de cartel no Cade. Foi o primeiro acordo firmado pelo Cade em processo envolvendo conduta anticompetitiva no mercado de combustíveis

Câmara aprova texto principal do Rota 2030 e vota emendas. Deputados precisam ainda analisar emendas a serem votadas separadamente

Ibovespa recua 1,11% e tem 2ª queda seguida com realização de lucros. Índice de referência do mercado acionário brasileiro caiu 1,08%, a 87.714,35 pontos

Agenda

Nesta quinta-feira, serão divulgados na Zona do Euro projeções econômicas para região e o relatório mensal do Banco Central Europeu (BCE). Na China, dados sobre exportações, importações e o resultado da balança comercial no país no mês de outubro e no ano; também será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal e anual. Já nos Estados Unidos, o destaque fica para a definição da taxa-alvo de juros de curto prazo pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e para a divulgação do Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (Wasde).