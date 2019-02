Paranapanema propõe reduzir capital social

São Paulo – O Conselho de Administração da Duke Energy International Geração Paranapanema (GEPA3 e GEPA4), empresa que atua no setor de energia, aprovou no dia 16 de fevereiro a proposta de redução de capital social em até 300 milhões de reais. Com isso, o valor passaria de 1.639.137.503,80 reais para 1.339.137.503,80 reais. Esse total seria dividido em 94.433.283 ações, sendo 31.477.761 delas ordinárias e 62.955.522 preferenciais.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a redução não acarreta no cancelamento de ações ordinárias ou preferenciais representativas da companhia. Dessa forma, o percentual de participação dos acionistas se manterá inalterado.

A proposta deverá agora ser submetida ao Conselho Fiscal da Companhia e aos debenturistas que possuem papéis em circulação da primeira e da segunda emissão da empresa. Se for houver alguma alteração na proposta, a diretoria o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal votarão novamente.