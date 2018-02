Para mercado, Alckmin será presidente do Brasil

São Paulo – Um levantamento realizado pelo BTG Pactual, com 2.800 investidores durante a 19ª edição do CEO Conference, apontou que 41% dos entrevistados acreditam que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deve ganhar as eleições presidenciais em 2018.

Outros 22% disseram que Lula deve ser o próximo presidente. Jair Bolsonaro aparece em seguida com 21% e Luciano Huck, com 6%.

Na lista aparecem nomes ainda como Henrique Meirelles (3%), João Doria (1%), Marina Silva (1%) e João Amoêdo (1%). Já outros foi citado por 4%.

De uma maneira geral, 48% dos investidores acreditam que o resultado das eleições será positivo. Contra 12% negativo e 40% neutro.

Reforma da Previdência

Além das eleições, o BTG Pactual questionou também sobre a aprovação da reforma da Previdência. Para 61%, a chance da reforma ser aprovada este ano é baixa. Contra 10% que afirmam que as chances são grandes da reforma sair do papel. Já 28% disseram que as chances são moderadas.

E o Ibovespa?

Em relação ao Ibovespa, os investidores estão otimistas. Para 53%, o principal índice da Bolsa deve terminar 2018 acima dos 90 mil pontos, sendo 20% acreditam que deve exceder os 100 mil pontos.

Outros 15% disseram que o Ibovespa deve terminar o ano abaixo dos 80 mil pontos.