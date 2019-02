PANORAMA3-Mercados melhoram, mas crise na Europa ainda preocupa

SÃO PAULO, 10 de janeiro (Reuters) – Os investidores

globais começaram a semana temerosos com a crise de dívida na

Europa, o que ditou cautela às bolsas de valores nesta

segunda-feira, apesar de alguma melhora perto do fechamento.

O euro chegou a tocar a mínima em quatro meses ante o dólar

pela manhã, mas recuperava-se no final da tarde, o que ditava

menos perdas nos mercados de ações . O movimento

inclusive ajudou a reduzir a alta do dólar no Brasil.

O mercado de câmbio doméstico seguiu atento à possibilidade

de novas medidas do governo. Mereceu atenção a publicação no

Diário Oficial da autorização dada ao Fundo Soberano para

comprar dólares e operar contratos derivativos.

À tarde, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a

eventual oferta de contratos de swap cambial reverso não

incorreria em perdas ao governo, já que as autoridades têm

“certeza” de que o real não se valorizará [ID:nN10282452].

No exterior, os holofotes estiveram sobre Portugal, visto

pelo mercado como o próximo país a pedir socorro à União

Europeia (UE) e ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

Segundo uma fonte afirmou à Reuters no domingo, Lisboa tem

sofrido pressão de Alemanha, França e outras nações do bloco

para que solicite ajuda, com o objetivo também de evitar

contágio à Espanha, quarta maior economia da zona do euro

[ID:nN10270931].

Os dois países se lançam ao mercado de títulos nesta semana

pela primeira vez em 2011, o que vem alimentando receio entre

investidores. Nesse contexto, o principal índice das ações

europeias cedeu quase 1 por cento.

O movimento foi lastreado pelas quedas mais acentuadas nas

bolsas de valores em Nova York. A alguns minutos do fechamento,

contudo, os índices reduziram as perdas, na cola da recuperação

do euro e de uma série de notícias no plano corporativo.

Com tal pano de fundo, o Ibovespa reverteu a baixa

observada ao longo da jornada nos ajustes finais, ajudado pela

valorização nos preços do petróleo.

Dentro do índice, destaque para as ações da B2W .

que dispararam 7 por cento após matéria do jornal Valor

Econômico segundo a qual a Lojas Americanas pode

estar em negociações para adquirir o total das ações da B2W em

circulação no mercado, informação negada pela controladora

[ID:nN1090352].

Ainda na pauta doméstica, o mercado recebeu novas leituras

de índices de preços. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) informou

que o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou

0,92 por cento na primeira semana de janeiro, enquanto o Índice

Geral de Preços do Mercado (IGP-M) subiu 0,42 por cento na

primeira prévia de janeiro [ID:nN10237706] [ID:nN10244825].

Os indicadores sugeriram inflação ainda pressionada, o que

favoreceu alta nas projeções de juros na BM&FBovespa, em dia de

nova piora nas projeções de inflação para este ano, de acordo

com o relatório Focus [ID:nN10240230].

Veja a variação dos principais mercados nesta

segunda-feira:

CÂMBIO

O dólar terminou a 1,688 real, em alta de 0,12 por cento

frente ao fechamento anterior.

BOVESPA

O Ibovespa subiu 0,1 por cento, para 70.127 pontos. O

volume financeiro na bolsa foi de 4,82 bilhões de reais.

ADRs BRASILEIROS

O índice dos principais ADRs brasileiros caía x por cento,

a x pontos.

JUROS

O DI janeiro de 2012 apontava 12,28 por cento ao ano no

call das 16h, ante 12,19 por cento no ajuste anterior.

EURO

A moeda comum europeia era cotada a 1,2948 dólar, ante

1,2916 dólar no fechamento anterior.

GLOBAL 40

O título de referência dos mercados emergentes, o Global

40, caía a 135,500 por cento do valor de face, oferecendo

rendimento de 2,726 por cento ao ano.

RISCO-PAÍS

O risco Brasil subia 1 ponto, para 171 pontos-básicos. O

EMBI+ tinha alta de 3 pontos, a 242 pontos-básicos.

BOLSAS DOS EUA

A alguns minutos do fechamento, o índice Dow Jones

cedia 0,22 por cento, a 11.648 pontos; o S&P 500 ,

estável, marcava 1.271 pontos, e o Nasdaq recuava 0,32

por cento, a 2.711 pontos.

PETRÓLEO

Na Nymex, o contrato de petróleo de vencimento mais próximo

ganhou 1,22 dólar, ou 1,39 por cento, a 89,25 dólares por

barril.

TREASURIES DE 10 ANOS

O preço dos títulos do Tesouro norte-americano de 10 anos,

referência do mercado, registrava ligeira alta, oferecendo

rendimento de 3,2929 por cento ante 3,326 por cento no

fechamento anterior.

(Por José de Castro; Edição de Aluísio Alves)