PANORAMA2-Europa dita volatilidade em dia feriado nos EUA

SÃO PAULO, 17 de janeiro (Reuters) – As praças financeiras

globais iniciavam a semana sem a referência dos mercados dos

EUA, fechados por conta de feriado, o que reduzia o volume de

negócios e as oscilações, com o foco voltado para a Europa.

A Bovespa exibiam queda, em dia de exercício de opções

sobre ações, com os investidores de olho na crise de dívida na

zona do euro, antes de uma reunião entre autoridades do

continente para discutir o aumento de um fundo de resgate a

países da região.

O receio de investidores recai na incerteza sobre o apoio

da Alemanha, maior credora do bloco. O ministro de Finanças do

país, Wolfgang Schaeuble, voltou a descartar a ampliação do

fundo de resgate da zona do euro, refutando inclusive notícias

de que não haveria uma posição clara sobre o assunto dentro do

governo da chanceler Angela Merkel [ID:nN17265498].

O euro caía 0,7 ante o dólar, que subia levemente ante uma

cesta de moedas . No Brasil, a moeda aproveitava a sessão

fraca de indicadores para ajustar para baixo depois da forte

alta na sexta-feira.

As bolsas de valores europeias operavam

praticamente estáveis, diante da força de setores defensivos,

como o farmacêutico e de telecomunicações. Os mercados de Nova

York seguiam fechados devido ao feriado norte-americano de

Martin Luther King.

Na agenda doméstica, os agentes receberam novos dados de

inflação, que reforçaram expectativas de um aumento de 0,5

ponto percentual na Selic na quarta-feira.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou

1,06 por cento na segunda prévia de janeiro, após alta de 0,92

por cento na primeira. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) também

reportou que o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) desacelerou

para 0,49 por cento, mas ainda mostrando pressão no componente

de varejo [ID:nN17267586].

Veja como estava a variação dos principais mercados às

12h48 desta segunda-feira:

CÂMBIO

O dólar operava em queda de 0,06 por cento frente ao

fechamento anterior, para 1,684 real.

BOVESPA

O Ibovespa caía 0,4 por cento, para 70.658 pontos. O volume

financeiro na bolsa foi de 2,6 bilhões de reais.

JUROS

O DI janeiro de 2012 apontava 12,39 por cento ao ano, ante

12,37 por cento no ajuste anterior.

EURO

A moeda comum europeia era cotada a 1,3290 dólar, ante

1,3375 dólar no fechamento anterior nas operações

norte-americanas.

GLOBAL 40

O título de referência dos mercados emergentes, o Global

40, subia a 136,250 por cento do valor de face, oferecendo

rendimento de 2,553 por cento ao ano.

(PANORAMA1, PANORAMA2 e PANORAMA3 são localizados no

terminal de notícias da Reuters pelo código )

(Por José de Castro; Edição de Aluísio Alves)