Panasonic cai após previsão de lucro e acordo entre Tesla e Maxwell

Tóquio – As ações da Panasonic caíram cerca de 6,5 por cento nesta terça-feira após a fabricante de baterias para veículos elétricos registrar queda no lucro trimestral e reduzir as previsões para o ano, enquanto a Tesla diversificou suas operações na área de tecnologia de baterias.

Na segunda-feira, a companhia japonesa cortou em 9 por cento a perspectiva de lucro operacional, após registrar queda de 19 por cento no trimestre de outubro a dezembro, culpando a fraca demanda por componentes automotivos e equipamentos fabris na China, onde a economia está desacelerando.

Ambos os números estão muito abaixo das expectativas de analistas.

Mais tarde na segunda-feira, a fabricante de veículos elétricos Tesla divulgou que concordou em comprar a Maxwell, empresa norte-americana de armazenamento de energia.

A Maxwell comercializa células ultracapacitadoras para a General Motors e a Lamborghini, subsidiária da Volkswagen, de acordo com o site. Os ultracapacitores armazenam energia e complementam célular de bateria.

A Panasonic é a fornecedora exclusiva de células de bateria da Tesla, que por sua vez é a maior cliente de baterias de veículos elétricos da Panasonic. A empresa japonesa também produz ultracapacitores.

Dado o acordo com a Maxwell, a Panasonic deve perder a exclusividade com a Tesla, cujo presidente-executivo, Elon Musk, disse que a fabricante de eletrônicos dos EUA planeja adquirir células de bateria localmente para uma nova fábrica de automóveis em Xangai, “provavelmente de várias empresas”.

(Por Makiko Yamazaki)