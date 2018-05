Palocci negocia nova delação e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (18) para começar o dia bem informado:

Palocci negocia nova delação, agora em São Paulo. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, ex-ministro quer relatar casos envolvendo antigos clientes da sua consultoria Projeto e operadores do mercado financeiro.

Quase 300 procedimentos apuram notas para a J&F. Segundo o jornal Estado de S. Paulo, a Receita mira empresas citadas nos acordos de delação de executivos e acionistas do grupo dono da JBS. Elas teriam emitido notas falsas para ocultar repasses.

Hypermarcas negocia acordo de leniência. O jornal Valor Econômico informa que o Ministério Público Federal já disse que a companhia farmacêutica terá de pagar uma multa de R$ 2 bilhões.

Juíza da Lava Jato determina prisão de Dirceu. Ex-ministro foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro, em 1.ª instância, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa.

PF pede que Lewandowski decida se mantém inquérito de Aécio no STF. Mudança no entendimento jurídico sobre foro privilegiado pode retirar do Supremo Tribunal Federal investigação envolvendo o senador.

Após visitarem Lula, Gleisi e Haddad falam em aliança para o 2º turno. Para o primeiro turno, o partido ainda insiste no registro da candidatura do ex-presidente e alega que ele pode concorrer e até ser eleito, mesmo preso.

Argentinos protestam contra negociação de Macri com o FMI. Convocados por movimentos sociais e partidos de esquerda, manisfestantes se reuniram para exigir alternativa ao resgate do Fundo Monetário Internacional.

Donald Trump acusa China de enganar EUA. Governo dos EUA exigiu que a China reduza em US$ 200 bi o superávit do país no comércio com os americanos e amplie proteções à propriedade intelectual.

Eleições venezuelanas enfrentarão clima de grande rejeição internacional. Disputa é questionada pelo Parlamento Europeu, pelos EUA e por vários países latino-americanos.

Decisão do BC por juros não deve alterar comportamento do câmbio. De acordo com economistas, a alta do dólar ante o real deve continuar, influenciada por pressões externas como a elevação de juros nos Estados Unidos.

PayPal faz acordo para comprar iZettle por US$2,2 bi. Negócio permitirá à companhia norte-americana expandir sua presença em pagamentos em lojas físicas no mundo todo.

Oferta da Enel pela Eletropaulo gera queixas de minoritários no Chile. Acionistas da Enel Américas exigem que a companhia comprove que a oferta pela distribuidora foi aprovada nos órgãos internos de governança.

Petrobras: processo de revisão da cessão onerosa continua sendo negociado. A cessão onerosa é uma área no pré-sal da bacia de Santos com reservas de até 5 bilhões de barris de petróleo que foi cedida à petroleira em 2010.

Nesta sexta-feira, será divulgada a receita tributária federal. Nos Estados Unidos, sai a Contagem de Sondas Baker Hughes. E na zona do Euro, o destaque é a Balança Comercial de março.