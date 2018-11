Países árabes preparam ação para afastar Brasil e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira, 7, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Democratas recuperam controle da Câmara; republicanos mantêm o Senado. Eleições legislativas aconteceram nesta terça-feira. Veja os resultados que irão definir o futuro da presidência de Donald Trump

Mais países árabes preparam recados para Bolsonaro desistir de transferir capital. Em sua coluna no Globo, Lauro Jardim crava que o Itamaraty recebeu sinalizações de que outros países árabes se somarão nos próximos dias ao Egito em ação conjunta para afastar o Brasil

Bolsonaro encontra Temer com uma pauta na mira: Previdência. Equipe do futuro presidente faz pressão para que Congresso vote reforma ainda este ano

Líder democrata na Câmara: “amanhã será um novo dia para os EUA”. Nancy Pelosi será a partir de janeiro a presidente da Câmara depois de oito anos de domínio conservador. No Sendo, maioria segue com Partido Republicano

Ocasio-Cortez é a mulher mais jovem a chegar ao Congresso dos EUA. Alexandria conquistou um assento na Câmara dos Representantes após disputar distrito com rival do Partido Republicano nas eleições legislativas

Magazine Luiza sofre as dores de tentar ser a Amazon. A partir de agora, o Magazine Luiza terá mais dificuldade em continuar superando as expectativas

Editores se reúnem para discutir futuro de Saraiva e Livraria Cultura. Situação de duas das maiores redes de livrarias do país é retrato de dificuldades do mercado livreiro. Medo dos editores é ficar na mão da Amazon

Balanço da Multiplus: réquiem para a fidelidade na bolsa. Companhia volta a fazer parte da aérea Latam. A dúvida é até que ponto o negócio será benéfico para os investidores

Política e mundo

Possíveis jurados do caso “El Chapo” são dispensados por segurança. Vinte e sete pessoas já foram dispensadas como potenciais jurados até agora, de quase 60 que foram questionadas

Eleitores enfrentam problemas em urnas eletrônicas em 12 estados nos EUA. Reclamações também incluíram problemas com registros dos eleitores e intimidações durante o período de votação

Bolsonaro diz que deverá indicar mulheres para comandar ministério. Presidente eleito disse que não trocaria um dos nomes já escolhidos, mas sinalizou que pode escolher uma representante para pastas indefinidas

Em novas vinhetas, SBT resgata slogan da ditadura militar. “Brasil: ame-o ou deixe-o” foi amplamente utilizado durante o governo Médici, de 1969 a 1974

Flávio Bolsonaro diz que há nomes dentro do MDB para comandar Senado. Condição apresentada é que presidente da Casa precisa ter “algum” alinhamento com o próximo governo

Fronteira da Irlanda segue travando Brexit, dizem Reino Unido e UE. Londres e Bruxelas querem manter a fronteira entre a Irlanda do Norte, administrada pelo Reino Unido, e a Irlanda, membro do bloco, aberta após separação

Tribunal argentino julga 21 pessoas por crimes cometidos na ditadura. Os juízes vão analisar os crimes contra a humanidade cometidos entre março e julho de 1976, no centro clandestino de detenção D2

Enquanto você desligou…

Iguatemi tem lucro líquido de R$ 65,57 mi no 3º trimestre, alta de 23,6%. Crescimento é reflexo da queda das taxas de juros e das despesas financeiras, além de melhora da receita e da margem operacional da companhia

O que o Brasil precisa fazer para resolver sua infraestrutura em 20 anos. Novo estudo do Infra2038 aponta os possíveis caminhos para retorno do desenvolvimento na área — que pode gerar 12,5 milhões de empregos em 20 anos

Governo espera que Rota 2030 seja aprovado esta semana, diz ministro Marun. Medidas de incentivos a montadoras de veículos e de facilitação de privatização de empresas públicas de saneamento estão entre projetos prioritários

Dívida de estados e municípios com a União chega a R$ 908 bilhões. O Tesouro propôs medidas que podem ser executadas para tonar mais rígidas as regras de financiamento e reduzir o endividamento de estados e municípios

Franquias de banda larga e 5G desafiam novo presidente da Anatel. Nomeado presidente da Anatel nesta semana, Leonardo Euler de Morais terá algumas discussões pela frente em sua gestão

Ibovespa recua por realização de lucros e deixa faixa de 89 mil pontos. Índice de referência do mercado acionário brasileiro caiu 1,04%, a 88.668,92 pontos

Agenda

Nesta quarta-feira, o destaque fica para a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mensal (em outubro) e anual no âmbito doméstico. Nos Estados Unidos, serão divulgados dados sobre estoques de petróleo. Já na Zona do Euro, será divulgado o Índice de Vendas no Varejo mensal.