PagSeguro precifica IPO nos EUA a US$21,50, diz fonte

São Paulo – A empresa de meios de pagamento PagSeguro precificou sua oferta pública inicial de ações em Nova York a 21,50 dólares por papel, valor acima da faixa indicativa, afirmou uma fonte com conhecimento direto do assunto nesta terça-feira.

Forte demanda pela operação levou os coordenadores globais do IPO da PagSeguro, Goldman Sachs e Morgan Stanley, a aumentarem o tamanho da oferta, afirmou a fonte.

A PagSeguro apresentou pedido de IPO na bolsa de Nova York, no final de dezembro. O acionista vendedor é o UOL, portal de internet controlador da companhia.

No prospecto, a PagSeguro citou que teve lucro líquido de 290,2 milhões de reais para os nove meses encerrados no final de setembro, valor três vezes acima do resultado positivo de um ano antes. Em 2016 como um todo, a PagSeguro teve lucro líquido de 127,8 milhões de reais, ante 35,5 milhões em 2015.

Uma das rivais da PagSeguro, a Stone Pagamentos, também está planejando um IPO em Nova York, com expectativa de realizar a operação no segundo semestre deste ano, afirmaram fontes à Reuters na semana passada. Na ocasião, as fontes afirmaram que a empresa aguardava a precificação do IPO da PagSeguro para prosseguir com os planos de oferta de ações.