PagSeguro precifica ações nos Estados Unidos

A terça-feira será dia de descobrir quanto vale a processadora de pagamentos com cartões PagSeguro, dona das maquininhas de cartão moderninha e minizinha.

A empresa realiza nesta terça a precificação de suas ações para a estreia na Bolsa de Nova York (NYSE). Com um preço entre 17,50 e 20,50 dólares cada ação, a PagSeguro pode ser avaliada em até 1,9 bilhão de dólares.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Para isso, precia provar que pode não só manter os seus 2,45 milhões de clientes como também manter o ritmo de crescimento dos últimos anos.

A receita mais que quintuplicou desde 2014, quando a empresa faturou 325 milhões de reais. O lucro, que em 2014 fechou o ano em 25 milhões de reais, chegou a 290 milhões apenas nos primeiros nove meses de 2017.

O caminho seguido pela PagSeguro é o mesmo da empresa de e-commerce Netshoes, que em abril do ano passado levantou 138,85 milhões de dólares na NYSE.

Agradar os exigentes investidores americanos não é tarefa fácil. No caso da Netshoes, os resultados não têm saído como o esperado e investidores têm tido dificuldades para entender como a empresa conseguirá crescer em ritmo acelerado. Como consequência, a companhia perdeu 56,1% do valor de suas ações desde o IPO.

Estratégia de longo prazo também importa. Assim como a Netshoes precisa provar que é mais do que uma varejista, a PagSeguro precisará mostrar aos investidores que é uma empresa de tecnologia, como tem se vendido, e não uma eficiente empresa de transações, que ganha dinheiro ao vender as maquininhas e adiantar recebíveis aos varejistas. Nesta terça-feira o tamanho do desafio da companhia começa a ficar mais claro.