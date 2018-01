PagSeguro levanta US$ 2,7 bi em IPO nos Estados Unidos, diz fonte

São Paulo – A empresa brasileira de meios de pagamento PagSeguro Digital levantou 2,7 bilhões de dólares na terça-feira em sua oferta pública inicial de ações em Nova York, em meio ao aumento do otimismo do investidor com a recuperação econômica brasileira, afirmou uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

A PagSeguro precificou suas ações em 21,50 dólares, acima da faixa de preço estabelecida de 17,50 a 20,50 dólares, com a demanda chegando a cerca de 10 vezes o tamanho da oferta.

As ações vão estrear na Bolsa de Valores de Nova York na quarta-feira.

A forte demanda permitiu aos coordenadores elevarem o tamanho da oferta em 35 por cento por meio do exercício de opções que permitiram que a empresa e os acionistas vendessem ações adicionais, segundo a fonte.

A PagSeguro não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

A listagem é a maior por uma empresa brasileira desde abril de 2013, quando o Banco do Brasil SA listou sua unidade de seguros BB Seguridade Participações SA.

O IPO da PagSeguro foi liderada pelos bancos de investimento Goldman Sachs & Co e Morgan Stanley.

Rival da PagSeguro, a Stone Pagamentos também está planejando um IPO em Nova York, com expectativa de realizar a operação no segundo semestre deste ano, afirmaram fontes à Reuters na semana passada.

Na ocasião, as fontes afirmaram que a empresa aguardava a precificação do IPO da PagSeguro para prosseguir com os planos de oferta de ações.