Pacote dos EUA em xeque; governadores sob ataque e tudo para ler hoje

EUA não conseguem passar pacote de estímulo e bolsas asiáticas despencam

Na abertura do mercado, os contratos futuros do índice americano S&P 500 tiveram circuit breaker após queda de mais de 5%

Sob ataques de Bolsonaro, governadores de Sul e Sudeste discutem pandemia

Reunião sobre coronavírus acontece em meio a embates com o presidente Jair Bolsonaro, que chamou os governadores de “exterminadores” de empregos

Como pausar as prestações do imóvel e carro por 60 dias

Bancos permitem que todo cliente suspenda pagamento de duas parcelas de dívida por conta da pandemia

Barroso afirma que a decisão sobre adiar eleições é do Congresso

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu o adiamento das eleições em razão do coronavírus

Medidas trabalhistas para enfrentar crise do coronavírus começam a valer

Governo publicou neste domingo, 22, a Medida Provisória 927, que fixa regras para a relação entre empresas e trabalhadores durante a pandemia

Pandemia do coronavírus pega setor de construção no contrapé

Segmento era um dos que estavam em plena retomada após anos difíceis, mas vem sendo atingido em cheio pelo coronavírus

Da Índia a Hong Kong, as novas medidas contra o coronavírus

Enquanto isso, a Noruega afirmou que as Nações Unidas criarão novo fundo para ajudar países emergentes no combate à pandemia

Política e mundo

Parlamentares sugerem adiar eleições municipais de outubro por coronavírus

Deputados e senadores ressaltam que durante o período eleitoral haverá aglomerações e tumultos

Governo declara transmissão comunitária do coronavírus em todo o Brasil

A determinação significa que o sistema de saúde não consegue mais rastrear como as pessoas foram contaminadas; país tem 904 casos e 11 mortes

Estado de calamidade não é salvaguarda para descumprir teto, diz Waldery

O secretário ressaltou que o decreto de calamidade apenas desobriga a União do cumprimento da meta de resultado primário

Enquanto você desligou…

Covid-19: Apsen, que faz hidroxicloroquina no Brasil, triplicará produção

O medicamento vem sendo procurado por testes que relacionam a substância ao combate ao novo coronavírus. Anvisa proibiu venda sem receita

Netflix cria fundo de US$ 100 mi para ajudar desempregados por coronavírus

O recurso é voltado para centenas de milhares de trabalhadores de cinema e televisão de todo o mundo que perderam o emprego em meio à pandemia da covid-19

Riachuelo suspende operação de lojas no Brasil devido ao coronavírus

Empresa também suspendeu atividades de fábricas em Fortaleza e Natal e opera com menos funcionários e horários reduzidos em centros de distribuição

Agenda

Nesta segunda-feira (23), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

