Pacote dos EUA anima mercado; as reações a Bolsonaro e tudo para ler hoje

As quentes do dia

EUA fecham acordo para “novo plano Marshall” e bolsas sobem

Pacote deve ter 500 bilhões de dólares para indústrias impactadas e incluir também auxílio a famílias e pequenos negócios

Maia diz que pronunciamento de Bolsonaro foi “equivocado”

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também fez críticas: “país precisa de uma liderança séria, responsável”

Coronavírus: consumidor pode pedir cancelamento de serviços sem ônus

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é permitido ao cliente pedir o cancelamento dos serviços sem ônus em situações como a emergência atual

Turismo quer suspensão de contratos no setor, mas com liberação do FGTS

Governo, porém, quer conceder auxílio de até um terço da remuneração do turismo e empresas pagariam parte do salário

Câmara articula “Orçamento de guerra” para coronavírus

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que escolheu como prioridades para a retomada dos trabalhos projetos “consensuais” nas áreas de saúde

Política e mundo

Quem não tem máscara descartável, faz com pano e elástico, diz Ministério

Orientação foi feita por João Gabbardo dos Reis, secretário executivo do Ministério da Saúde, como alternativa para conter o avanço do coronavírus

Governo anuncia 22,9 milhões de testes contra coronavírus

Ministério da Saúde vinha sendo pressionado a seguir orientação da OMS e passar a realizar testes em massa

Enquanto você desligou…

Startup vai lançar exame de coronavírus em farmácia por R$ 130 — ou menos

O teste será feito no minilaboratório Hilab, e o resultado sairá em 10 minutos; a empresa trabalha para reduzir o valor cobrado pelo diagnóstico

Indenização paga pela Samarco será usada no combate ao coronavírus em MG

O valor a ser repassado é de R$ 11 milhões, de um total de R$ 50 milhões, depositados judicialmente pela mineradora por causa da tragédia em Mariana

Honda suspende temporariamente fabricação de motos em Manaus

Funcionários envolvidos no processo produtivo vão entrar em férias coletivas a partir do dia 30; previsão da empresa é retomar operação em 13 de abril

Energia não poderá ser cortada por falta de pagamento, decide Aneel

A determinação da entidade é válida durante a pandemia do novo coronavírus, que afeta a economia e os recursos de muitos cidadãos para pagar as contas

Agenda

Nesta quarta-feira (25), é divulgado no Brasil o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Já a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos também será divulgada pelo Energy Information Administration.

Frase do dia

