Outro corte na Selic?; coronavírus afeta Petrobras e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (05) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Primeira reunião do Copom no ano deve levar juros para nova mínima

Aposta do mercado é de um novo corte de 0,25 p.p., o que levaria a Selic para 4,25%

Coronavírus deve afetar margens da Petrobras no primeiro trimestre

A demanda da China, segundo maior consumidor global de petróleo, pode recuar no período pela primeira vez em 10 anos

Bolsas na China sobem acima de 1%, mas coronavírus segue crescendo

O número de mortes chegou a 490 segundo boletim divulgado pela China, com 24.324 casos confirmados

Papa, Rei da Espanha e Macron: Fernández busca apoio para negociar com FMI

Uma das grandes dúvidas sobre o peronista durante a campanha era como, e se, Fernández negociaria dívida de 44 bilhões de dólares

Em semana vitoriosa, Trump pode ser absolvido no Senado

O presidente americano deve ser definitivamente absolvido em seu processo de impeachment nesta quarta-feira

Bradesco tem lucro líquido de R$ 6,6 bilhões no 4º trimestre de 2019

No ano, o lucro líquido foi recorde, totalizando R$ 25,8 bilhões, aumento de 20% em relação aos R$ 21,5 bi de 2018

Trump fala ao Congresso, e Nancy Pelosi rasga cópia do discurso

Em discurso anual do Estado da União, Trump também fez elogios a sua política econômica e críticas à Venezuela

Senadores reclamam de postura do governo sobre reforma tributária

Ministério da Economia ainda não enviou suas propostas para mudanças nos tributos

Construtora Mitre abre a temporada de IPOs na bolsa brasileira

Na quinta-feira, será a vez da empresa de hospedagem de sites Locaweb negociar pela primeira vez suas ações na B3

Política e mundo

Relator sugere tributar lucros e dividendos para ampliar 13º para BPC

A taxação foi incluída em relatório do senador Randolfe Rodrigues no texto da Medida Provisória que garante a 13ª parcela ao Bolsa Família



Brasileiros devem chegar no sábado a Anápolis, onde será quarentena

Até agora, 29 pessoas confirmaram que querem voltar ao Brasil

Mortos por novo coronavírus somam 490 na China

Província de Hubei registrou 65 novas mortes nesta terça-feira

Após dia de confusão, Pete Buttigieg lidera disputa democrata em Iowa

Depois de horas de tensão e confusão, resultados preliminares do caucus de Iowa trazem o ex-prefeito de South Bend na liderança, seguido de Bernie Sanders

Enquanto você desligou…

Veterana da internet brasileira, Locaweb levanta R$ 1 bi em IPO

Empresa fundada em 1998 atua no segmento de hospedagem de sites e e-commerce; o objetivo da oferta inicial de ações é realizar aquisições

Ford tem prejuízo de US$ 1,7 bi no 4º tri e faz previsão fraca sobre 2020

A projeção abaixo do esperado veio depois que a empresa cortou a estimativa sobre 2019 e marca um revés para o presidente-executivo, Jim Hackett

Agenda

Nesta quarta-feira (05), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic. A taxa já está no seu patamar mais baixo da história (em 4,5%), e as projeções apontam para mais uma redução.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de janeiro, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Os valores dos estoques de petróleo bruto e em cushing dos Estados Unidos também serão divulgados com atualização pelo Energy Information Administration. Ainda por lá, será divulgada a balança comercial de dezembro, assim como os dados de importações e exportações norte-americanas no período.

A Zona do Euro ainda divulga as vendas no varejo. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Por fim, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

“Os pequenos atos de cada dia fazem ou desfazem o caráter.” — Oscar Wilde