Ouro recua com perspectiva de estímulo do BCE

Nova York – O ouro recuou ao menor preço do ano, com os números fracos de inflação na zona do euro alimentando a perspectiva de novos estímulos por parte do Banco Central Europeu (BCE).

Nesta semana, acontece a reunião de política monetária do BCE.

Além disso, o avanço do dólar frente a diversas moedas tem tornado o ouro mais caro – e, portanto, menos atrativo – para investidores que operam outras divisas.

O contrato de ouro mais negociado, com vencimento em dezembro, fechou com retração de 0,6% (US$ 7,20), a US$ 1.211,60 por onça-troy na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Esse é o valor mais baixo registrado desde 31 de dezembro. Nos últimos três meses, o ouro caiu 8,4%.

Outros metais acompanharam o ouro e também recuaram nesta sessão. A prata baixou 2,9%, para US$ 17,057 por onça-troy, o menor valor desde 26 de março de 2010, e a platina recuou 0,7%, para US$ 1.300,50 por onça-troy.

O paládio teve queda de 1,8%, para US$ 775,15 por onça-troy, se aproximando da mínima em seis meses.

