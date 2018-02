Ouro fecha em alta com investidores de olho na inflação dos EUA

São Paulo – Os contratos futuros do ouro fecharam em alta nesta terça-feira, 13, após passarem a maior parte da sessão oscilando próximos da estabilidade. Investidores negociam com cautela o metal dourado antes da divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, prevista para os próximos dois dias.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato para abril fechou com valorização de 0,30%, a US$ 1.330,40 por onça-troy.

Desde o pico de agosto de 2016, os preços do ouro têm recuado em meio à expectativa de alta de juros em países como os Estados Unidos. O metal compete com os Treasuries pelo título de destino mais seguro, mas, ao contrário deste, não rende juros e perde atratividade em ambientes de inflação mais elevada.

Analistas esperam os dados do índice de preços ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) dos Estados Unidos, que serão divulgados, respectivamente, na quarta e na quinta-feira, antes de indicar os rumos do ouro. “O que está para acontecer com os Treasuries e os juros neste momento sugere que os mercados estão entrando em um novo regime”, afirmou Joe Foster, gerente de um fundo da VanEck Associates. Fonte: Dow Jones Newswires