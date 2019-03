Otimista com governo, Small Caps subiram mais do que Ibovespa

São Paulo – O índice Small Caps, indicador que mede o desempenho das ações de empresas com menor liquidez e valor de mercado na Bolsa, acumulou ganhos superiores ao do Ibovespa desde as eleições. De outubro de 2018 a fevereiro deste ano, o índice valorizou 30%, enquanto o Ibovespa teve alta de 23%.

Álvaro Frasson, analista da Necton Corretora, explica que as small caps têm desempenho superior ao principal indicador da Bolsa porque refletem apenas o cenário interno, enquanto no Ibovespa há reflexos de decisões externas, como política monetária americana e europeia, além do desempenho das commodities, como minério de ferro e petróleo. “No índice Small Caps, o cenário doméstico tem um peso de 80%, enquanto no Ibovespa, o peso é de 55%.”

Internamente, os investidores se mostraram bem otimistas com a chegada do governo Bolsonaro, de olho na reforma da Previdência, no ajuste fiscal e nas privatizações. Diante deste cenário, a perspectiva é que a Bolsa alcance entre 100 mil e 125 mil pontos até o final do ano.

Nos últimos meses, as ações das Small Caps tiveram ganhos de no mínimo 23%. É o caso das ações da Eletropaulo. Vale lembrar companhia foi arrematada pela italiana Enel no ano passado por cerca R$ 5,5 bilhões.

Já a maior alta do índice foi a GOL, que subiu quase 150% no período. A companhia aérea registrou aumento no lucro e na demanda, o que animou os investidores.

Confira abaixo o desempenho das ações que integram o índice Small Caps desde outubro. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.