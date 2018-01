Otimista com condenação, Bolsa sobe 3% e dólar cai para R$ 3,15

São Paulo – A certeza do mercado financeiro de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria condenado por unanimidade pelos magistrados que integram a oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) no julgamento, que ocorre hoje em Porto Alegre, fez com que o Ibovespa renovasse a máxima nesta quarta-feira (24).

O principal índice da Bolsa chegou aos 83.316 mil pontos. Por volta das 17h, o Ibovespa registrava valorização de 3,3%.

Já o dólar sinalizava queda desde do início das negociações, a moeda fechou em queda de 2,5% bater na casa dos 3,15 reais.

“Desde da primeira hora, existe um otimismo muito grande que o ex-presidente Lula será condenado por um placar de 3 votos a 0”, explica Roberto Indech, analista-chefe da Rico Investimentos.

Indech explica que o cenário de 2 votos pela condenação e 1 contra não estava sendo cogitado pelos investidores. “Seria uma surpresa negativa.”

Somado ao otimismo com a condenado, a Bolsa tem sido impactada pelo cenário externo. É o que afirma Leandro Ruschel, sócio-fundador do Grupo L&S. “É um duplo efeito. Além do cenário interno, com o julgamento de Lula, a Bolsa tem sido impactada também pelo desempenho das commodities.”

Recursos

O Partido dos Trabalhadores pode recorrer à Justiça para que o Lula seja candidato nas próximas eleições. Com a condenação unânime (3×0) os recursos serão endereçados ao Superior Tribunal de Justiça (recurso especial) ou ao Supremo Tribunal Federal (recurso extraordinário). “Continua a incerteza se Lula deve participação das eleições”, finaliza Indech.