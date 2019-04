Otimismo com a economia cai; Mourão encontra Pence e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Segundo DataFolha, otimismo com economia cai depois de Bolsonaro assumir a Presidência

É a 1ª vez que Datafolha capta piora nesse tipo de expectativa no início de um primeiro mandato de presidente da República

Vélez Rodríguez cai hoje, como sinalizou Bolsonaro?

Presidente afirmou que futuro do ministro da Educação deve ser definido hoje, 8. Vélez se notabilizou por defender o Escola Sem Partido e negar golpe de 64

Nos EUA, Mourão encontra Mike Pence e democratas

Vice-presidente negou, no fim de semana, ser um contraponto a Jair Bolsonaro, que visitou os Estados Unidos há três semanas

Acionistas da Nissan aprovam destituição de Ghosn como conselheiro

Executivo já havia deixado a presidência da companhia em novembro, três dias após sua prisão por suposta fraude fiscal

Segundo o G1, buscas a possíveis desaparecidos em queda de ponte no Pará são retomadas nesta segunda

Parte da ponte sobre o rio Moju caiu após balsa colidir contra estrutura na madrugada de sábado (8).

De acordo com O Globo, Governo pretende alterar lei para dividir mais de R$ 100 bi do pré-sal com estados

Proposta a ser encaminhada ao Congresso exclui recursos do teto de gastos para permitir repasses

De acordo com o Valor Econômico, Rio não terá como pagar dívida com a União

No fim de 2023, o endividamento bruto deve alcançar R$ 170 bilhões, o equivalente a 237% da Receita Corrente Líquida

Erdogan encontra Putin em novo passo na aproximação com a Rússia

Negócios entre os russos e a Turquia são questionados pelos EUA, que prometem consequências após compra de sistema anti-aéreo

Ou saímos da UE com um acordo ou não saímos mais”, diz Theresa May

Diante da indecisão do Parlamento Britânico, o governo está certo, de acordo com a primeira-ministra, que o Reino Unido tem de deixar a União Europeia

Comissão do Senado que acompanhará Previdência será instalada na quarta

Alcolumbre nega intenção do Senado em fazer sugestões sobre o texto da reforma, que ainda está na Câmara

Em tom de cautela, bolsas asiáticas fecham sem direção única

Enquanto Xangai Composto e bolsa de Tóquio têm leve queda, índices de Hong Kong e Seul fecham em alta

Política e mundo

Em 100 dias, Bolsonaro tem pior avaliação no 1o mandato, diz DataFolha

O grupo mais insatisfeito é o de quem ganha até dois salários mínimos, em que Bolsonaro tem apenas 20% de ótimo ou bom

Para 57%, data do golpe de 1964 deveria ser desprezada, aponta Datafolha

36% disseram que a data merece comemoração. O instituto entrevistou 2.086 pessoas em 130 municípios

Governo Bolsonaro chega aos cem dias, marcado por intrigas e erros

Intrigas, as divisões e as trapalhadas jogaram um balde d’água fria na euforia dos mercados que votaram no candidato

Ataques do Exército no norte da Síria deixam pelo menos 15 mortos

A ONG disse que as facções armadas opositoras lançaram bombas contra posições das forças governamentais ao sul de Aleppo

EUA retiram parte de suas tropas da Líbia por aumento de “distúrbios”

“A realidade quanto à segurança no terreno na Líbia é cada vez mais complexa e imprevisível”, disse general

Bolsonaro ri de trecho do Datafolha sobre percepção de sua inteligência

Datafolha indica que 58% consideram que o presidente Jair Bolsonaro muito inteligente e 39% o acham pouco inteligente

Eleição em Israel é vista como referendo sobre Netanyahu

Netanyahu, que atuou 13 anos como primeiro-ministro, mudou o cenário político de Israel e seu papel no cenário mundial

Governo americano vai estabelecer novas sanções contra a Venezuela

O vice-presidente americano, Mike Pence, discursou nessa sexta-feira (5) no Texas, no sul do país

Construção civil pede ajustes em leis do setor

Na pauta estão pontos como a calibragem da lei do zoneamento de São Paulo, a definição de critérios para paralisação de obras e ajustes na Lei de Licitações

Governo quer reduzir tempo de abertura e fechamento de empresas

Apesar do longo caminho, o Brasil pode se inspirar em outras economias emergentes, como a Índia

Receita identifica acesso ilegal a dados fiscais de Bolsonaro e aciona PF

Órgão informou que dois servidores consultaram os dados do presidente sem motivação legal.

Crivella é notificado sobre abertura do processo de impeachment

Prefeito do Rio de Janeiro tem agora dez dias para entregar defesa.

Propina dos ônibus começou na gestão de Moreira Franco, diz Cabral

Ex-governador citou Eduardo Paes, Marcelo Crivella e Eike Batista como participantes do esquema.

Não está decidido ainda, tudo pode acontecer, diz Bolsonaro sobre Vélez

Presidente comparou relação com ministro com “noivado” e disse que vai decidir se “casa ou separa”.

Lula fica em silêncio em depoimento à PF

A polícia pretendia questionar o ex-presidente sobre o conhecimento dele da suposta cobrança de propina em contratos de navios-sonda da Petrobras.

O Brasil não é homofóbico, diz deputado gay do PSL acusado de transfobia

Para Douglas Garcia, deputado do PSL em SP, o país tem poucas pessoas homofóbicas; ele defende armas para combater discriminação.

Hamas rebate Flávio Bolsonaro, a quem define como filho de extremista

Em seu Twitter, senador havia dito que gostaria que grupo palestino “se explodisse”.

Doria convida Alckmin para ser “conselheiro” do PSDB

Tucano deixará cargo e deve ser substituído pelo ex-deputado Bruno Araújo, que conta com apoio do atual governador.

Trump diz que EUA estão “lotados” e não aceitará mais pedidos de asilo

Na fronteira com o México, presidente condenou o número de imigrantes ilegal que entram no país.

Enquanto você desligou…

Sobe para 224 o número de mortos identificados em Brumadinho

Os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros continuam na região onde ocorreu o rompimento da barragem de mina

Polícia fecha depósitos de produtos falsificados no centro do Rio

A Operação Esculhambação foi resultado de dois meses de investigações sobre abastecimento do comércio clandestino

Plano de recuperação judicial da Avianca é aprovado por credores

Com dívidas de 2,8 bilhões de reais, a companhia, vem recorrendo a empréstimos para se manter em atividade.

Boeing reduz produção de modelos 737 MAX, após acidentes fatais

A queda do avião na Etiópia criou uma crise para a maior fabricante de aeronaves do mundo.

Azul sugere leiloar UPIs da Avianca em bloco e individualmente

Pela proposta, 7 unidades seriam colocadas à venda nos dois modelos e resultado consideraria melhor lance.

Acabou o horário de verão, tá ok?

Bolsonaro anunciou medida nesta sexta-feira, embasada por dados técnicos, mas também por pesquisa popular.

Agenda

Nesta segunda-feira (8), nos EUA, serão publicados as encomendas à indústria em fevereiro e o índice investing.com, que também será divulgado na zona do euro.