Os vetos de Bolsonaro vêm aí; o Moro é “pop” e tudo para ler hoje

A hora da verdade: Bolsonaro divulga vetos a abuso de autoridade

Presidente deve vetar 36 trechos de artigos, de 108 possíveis; projeto é considerado por apoiadores do presidente como tábua de salvação de corruptos

Intacto, Moro supera em 25 pontos aprovação de Bolsonaro, mostra Datafolha

Ministro mais popular e bem avaliado, ex-juiz se tornou alvo de alfinetadas do presidente e tem sofrido derrotas no Congresso

Alívio até quando nos mercados? EUA e China voltam a negociar

O vice-premier chinês Liu He conversou com dois importantes negociadores americanos e agendou reunião em outubro para tratar da guerra comercial

Estragos da guerra comercial começam a pesar sobre consumidores

O desaquecimento do setor de manufatura alimenta temores de que a economia mundial esteja a caminho de uma recessão

Mudança em pensão na reforma da Previdência foi exigência do MDB

Texto da reforma da Previdência foi aprovado pela CCJ do Senado, mas com desidratação de R$ 35 bilhões devido a mudanças nas regras de pensão por morte

Irã liberta tripulantes de petroleiro capturado no Estreito de Ormuz

Em julho, Irã reteve no estreito de Ormuz o petroleiro de bandeira britânica Stena Impero por descumprir as normas de navegação, algo que Londres nega

Conte, o retorno: novo governo toma posse na Itália

O novo governo com o mesmo premiê encerra duas semanas de crise aguda deflagrada pelo ex-ministro do Interior Matteo Salvini

Política e Mundo

Bolsonaro nomeia Ricardo Braga ao cargo de secretário especial de Cultura

Secretário antecessor deixou a função após o governo suspender edital de financiamento para séries com temática LGBT

Ipam diz que áreas privadas respondem por 33% do fogo na Amazônia

Propriedades privadas representam 18% da área amazônica; pesquisa apontou ainda que o número de focos de incêndio é o maior desde 2010

Para deputado, queimadas tem “nome e sobrenome”: Jair Bolsonaro

Participantes de comissão geral na Câmara denunciam descaso; Para Raul Henry (MDB), “declarações estapafúrdias” do presidente incentivaram grileiros

Presidente do Chile rechaça comentário de Bolsonaro sobre Bachelet e pai

Sebastian Piñera, que é aliado de Bolsonaro, criticou declarações do brasileiro, assim como vários outros membros da política chilena

Parlamento britânico rejeita pedido de Johnson por eleição antecipada

Primeiro-ministro britânico precisava dos votos de 434 parlamentares, mas apenas 298 foram a favor de uma eleição, enquanto 56 votaram contra

Enquanto você desligou

Senado deve votar 1º turno da reforma da Previdência na próxima quarta

Davi Alcolumbre afirmou que mesmo que não consiga primeiro turno na próxima semana, calendário de aprovação da PEC até 10 de outubro está mantido

PEC Paralela da reforma da Previdência é aprovada na CCJ do Senado

Proposta que contém alterações sobre texto-base foi aprovada por unanimidade em votação simbólica e segue agora para o Plenário

Grupo da Lava Jato na PGR entrega o cargo em protesto contra Raquel Dodge

Equipe decidiu pedir o desligamento alegando que há “incompatibilidade” com o entendimento da procuradora-geral da República

Bolsonaro defende ajuste no teto de gastos, diz porta-voz do Planalto

“Se mudança no teto não for feita, tendência é governo ficar sem verba para manter máquina”, disse Otávio Rêgo Barros

É impossível mexer na PEC do teto de gastos, diz Rodrigo Maia

Deputado foi um dos articuladores da proposta na época da votação; líder do governo, Joice Hasselmann afirmou que assunto precisa de parcimônia

Justiça determina que Bayer pague R$ 286 mi em ação sobre patente de soja

Decisão marca novo revés para a empresa após compra da Monsanto, que desenvolveu a Intacta, companhia dona dos royalties da tecnologia usada pela Bayer

Apple pretende captar US$ 7 bilhões com emissão de dívida

A gigante de tecnologia usará os recursos para recomprar ações, pagar dividendos e dívidas. Também deve investir e fazer aquisições

Apple pode lançar iPhone com preço “popular” em 2020

Novo aparelho da fabricante americana seguiria os moldes do iPhone SE, descontinuado no ano passado

Agenda

Nesta quinta-feira (5), nos EUA, o ADP (Automatic Data Processing) publica o Relatório Nacional de Emprego, com a variação de empregos privados não-agrícolas do mês de agosto. Esse número é divulgado dois dias antes dos dados oficiais e traz uma previsão de como está o mercado de trabalho norte-americano. Também é dia de conhecermos outras informações trabalhistas, como o custo unitário da mão de obra do trimestre e a produtividade do setor não-agrícola,.

E o ISM (Institute for Supply Management) divulga o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) do setor de serviços e da não-manufatura, que mostram a força da atividade não industrial. Por fim, o Census Bureau publica os pedidos de bens duráveis, feitos à indústria.

Como já é de praxe, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA, enquanto o Departament of Labor libera os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego da última semana, valor que é considerado o primeiro dado para estimar a saúde do mercado de trabalho.

Já na Zona do Euro, há discurso de Luis de Guindos, do Banco Central Europeu, que pode trazer pistas da política monetário da instituição.

Frase do dia

“Eu não vim para este mundo para trabalhar. Eu vim para aproveitar a minha vida. Eu não quero morrer no meu escritório. Eu quero morre na praia” — Jack Ma, cofundador do Alibaba