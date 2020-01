Os sintomas do coronavírus na economia; Moro em pauta e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Qual será o impacto do coronavírus na economia da China (e do mundo)?

Surto afetou os planos da população chinesa em meio a feriadão e governo alongou feriado e empresas ampliaram prazo de retorno dos funcionários

De volta ao Brasil, Bolsonaro precisará encarar crise com Moro

Problemas iniciaram com a vontade do presidente em tirar poderes do seu ministro mais popular. Com a repercussão negativa, Bolsonaro voltou atrás

“Fujimorismo” é castigado nas eleições peruanas

Segundo pesquisa, partido liderado por Keiko Fujimori passará a ser a quinta força no novo Congresso, com 7,1% dos votos

Embaixada confirma suspeita de brasileiros com coronavírus nas Filipinas

Mortos pelo surto do vírus já chegam a 80, de acordo com o governo chinês; infectados já são 2.744

O pior da guerra das maquininhas de fato passou para a Cielo?

Presidente da maior empresa de meios de pagamento do país diz que o ápice da batalha com a concorrência passou; resultados do 4° trimestre vão mostrar

Banco das startups: fintech que simplifica pagamentos cresce 81% ao mês

Com uma API para transferências bancárias, a Stark Bank automatiza pagamentos e conquistou clientes como Rappi, Buser e Ingresse

Reforme e eles virão? Os dados de investimento estrangeiro

UNCTAD mostrou que Brasil subiu em ranking internacional de destino para investimento; agora será a vez de o Banco Central confirmar melhora

Política e mundo

Na PGR, associação de povos indígenas denuncia Bolsonaro por racismo

Em live, o presidente afirmou que “o índio está evoluindo” e “cada vez mais, é um ser humano igual a nós”

Estudantes relatam erros no Sisu e ministro diz que não há problemas

O Ministério Público Federal pediu a suspensão das inscrições e alteração dos calendários 2020 do Sisu, do Fies e do Prouni

Enquanto você desligou…

Com código genético em mãos, cientistas buscam vacina contra coronavírus

Pesquisadores chineses identificaram a sequência genética do vírus e disponibilizaram-na, permitindo a busca pela vacina sem precisar de uma amostra

George Soros promete investir US$ 1 bilhão contra “ditadores”

O bilionário anunciou em Davos um projeto com apoio de universidades para combater “os ditadores atuais e em gestação”, e a mudança climática

Vale paga à União R$ 13,8 milhões por tragédia em Brumadinho

A quantia envolve as despesas que nove órgãos e quatro autarquias registraram devido ao rompimento da barragem, que matou pelo menos 259 pessoas

Bayer encara 4º julgamento sob acusação de que herbicida causa câncer

O processo representa o primeiro julgamento coletivo na disputa judicial sobre se o glifosato, substância ativa do Roundup, é cancerígeno

Agenda

Nesta segunda-feira (27), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Já nos Estados Unidos, o Energy Information Administration atualiza os números referentes às vendas de casas novas no mês de dezembro.

Frase do dia

“As pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz.” — Lewis Cass