Os planos do novo ministro; tombo da economia chinesa e tudo para ler hoje

Novo ministro da Saúde quer programa de testes contra coronavírus

Por causa da escassez de testes disponíveis, prioridade tem sido submeter a exames apenas pacientes internados com quadro grave

PIB da China despenca 6,8% no 1º trimestre devido ao coronavírus

Resultado veio melhor do que a mediana das projeções coletadas pelo Wall Street Journal junto a economistas, de contração de 8,3%

PIB chinês e reabertura nos EUA concentram atenções

Bolsas na Europa e na Ásia reagiram bem ao recuou de 6,8% na economia chinesa no primeiro trimestre

Banco Mundial e FMI se encontram com uma dúvida: o que fazer?

As duas instituições estabeleceram três prioridades contra a pandemia: proteger vidas, proteger os meios de vida e construir um plano de retomada

Floripa, Curitiba, BH: cidades obrigam máscara contra a covid-19

O uso de proteção facial nas três cidades começa a valer a partir desta sexta-feira. Fortaleza e Cuiabá também têm medidas de proteção semelhantes

Lucro das empresas de maquininha deve cair 36% em 2020 e 26% em 2021

O pagamento por link da Cielo teve aumento de 620% desde o início da pandemia, mas a modalidade não foi suficiente para compensar a queda das vendas físicas

Após demitir Mandetta, Bolsonaro ataca Maia: Intenção é me tirar do cargo

Bolsonaro disse que a economia projetada com a reforma da Previdência foi engolida pela atual crise com a proposta da Câmara de socorro a estados

Câmara aprova texto-base de ampliação do auxílio de 600 reais

O texto aprovado pelos deputados cita mais categorias aptas a receber o auxílio emergencial, como artistas, silvicultores, esteticistas

Novo presidente do TSE considera adiamento de eleições em 2020

Luís Roberto Barroso defende que se o adiamento for necessário pela pandemia do coronavírus, que seja feito pelo menor tempo possível

Banco do Brasil já desembolsou R$ 84 bi de créditos novos e prorrogações

Em um mês, a concessão de recursos novos para pessoas físicas chegou a 9,99 bilhões de reais, com destaque para crédito consignado e crédito salário

Investir em título público agora é loucura, diz maior hedge fund do mundo

Ray Dalio destacou que agora os bancos centrais estão imprimindo dinheiro para resgatar a economia global

Facebook cancela grandes eventos até junho de 2021

No combate ao coronavírus, Mark Zuckerberg também anunciou que funcionários poderão trabalhar remotamente até setembro

Nesta sexta-feira (17), na Zona do Euro ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

17 de abril, sexta-feira, 12h

JC Brega, CEO Whirlpool

Impactos da crise na indústria e consumo

Com Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro, jornalistas da EXAME

17 de abril, sexta-feira, 15h

Fundos e Reserva

Com Juliana Machado e Odilon Costa, da exame.research

“Não sabemos quão fortes somos até sermos forçados a trazer à tona essa força oculta.” — Isabel Allende