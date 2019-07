Os planos da Petrobras; terça decisiva para reforma e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (2) bem informado:

As quentes do dia

Com ou sem estados? Câmara abre semana chave para a Previdência

Expectativa é que a reforma seja votada na comissão especial até o fim da semana para poder ir a plenário antes do recesso, em 18 de julho

Petrobras reafirma interesse em venda de fatia na Braskem

Estatal aguardava o fim das negociações da Odebrecht com a holandesa LyondellBasell para também colocar à venda sua fatia na empresa petroquímica

Ibovespa em 100 mil pontos é só um letreiro luminoso, diz gestor do Alaska

À frente de um dos fundos mais badalados do momento, Henrique Bredda conta por que tem feito escolhas na contramão do mercado

De acordo com o Estadão, Congresso vê ‘divórcio’ com Planalto pós-Previdência

Líderes da Câmara e Senado preveem novos atritos com governo e preparam pauta para evitar ‘apagão’; governistas apostam em ‘pressão das ruas’ contra Legislativo

Biden cai nas pesquisas após primeiro debate de pré-candidatos democratas

Com 76 anos, o ex-vice-presidente de Obama lidera a corrida para a indicação democrata, mas sua vantagem diminuiu de 32% para os 22%

Política e Mundo

10 ex-ministros da Ciência e Tecnologia lançam manifesto contra retrocesso

Iniciativas do tipo ganharam força no governo Bolsonaro, que já motivou cartas abertas de ex-ministros de Educação, da Justiça e do Meio Ambiente

PF indicia quatro mulheres apontadas como laranjas do PSL nas eleições

Indiciamento foi por falsidade ideológica, aplicação irregular de verba e associação criminosa; inquérito será enviado ao MP e pode virar, ou não, denúncia

Justiça manda soltar assessores do ministro do Turismo em caso de laranjas

Detidos em prisão temporária, dois ex-assessores e assessor de Marcelo Álvaro Antônio são investigados em suposto esquema de candidaturas laranjas no PSL

Filho de Mourão pode ser promovido pela 2ª vez no BB em 6 meses

Rossell Mourão passou da área de agronegócio a assessor especial da presidência e agora pode ser gerente de Comunicação do banco; salário é de R$ 36 mil

Acordo com China tem que favorecer Estados Unidos, diz Trump

Líder norte-americano afirmou que chineses já tiveram vantagens durante anos; negociações foram retomadas após cessar fogo da guerra comercial

Enquanto você desligou

BR Distribuidora antecipa pagamento de R$ 423 mi de acordo com Petrobras

Empresa afirmou, em comunicado, que o pagamento antecipado era vantajoso; acordo com estatal tem como objetivo o reequilíbrio do Plano Petros

Acordo Mercosul-UE pode deixar vinho europeu até 30% mais barato no Brasil

Previsão é que Mercosul zere tarifas para vinhos europeus em até 12 anos; 91% das tarifas impostas pelo bloco à UE devem ser eliminadas gradualmente

Acordo Mercosul-UE: Mudanças tarifárias para veículos só daqui a 7 anos

Já as autopeças não terão carência no acordo e a maior parte delas deve chegar à taxa zero nos primeiros dez anos de vigência do texto

Após quatro meses, compra da Onofre pela Raia Drogasil é concluída

Em comunicado, Raia Drogasil afirmou que a operação passará pela assembleia de acionistas e não deve gerar custos relevantes

Setor privado já compensa queda na oferta de crédito, diz diretor do BC

Durante evento em comemoração dos 25 anos do Plano Real, João Manoel Pinho de Mello citou como exemplo os aumentos das emissões de debêntures

Agenda

Nesta terça-feira (2), o IBGE divulga os dados relativos à produção industrial do mês de maio e também o acumulado do ano. Nos EUA, como acontece todas as semanas, o American Petroleum Institute (API) atualiza os estoques de petróleo bruto. E fique ligado nos discursos de John Williams, presidente do Fed, logo pela manhã, e de Loretta Mester, CEO do Fed e membro do Fomc (o equivalente ao Copom brasileiro), marcado para as 17h30. Já na China, o Markit libera o Índice de Atividade dos Gerentes de Compras, um importante indicador de como anda o setor privado no país.