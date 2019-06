Os efeitos do caso Sergio Moro na Bolsa e tudo para ler hoje

As quentes do dia

México, Moro e Previdência: semana da política na Bolsa

Semana que deveria ser de otimismo com relatório da Previdência deve ser impactada por reportagem que coloca Sergio Moro e a Lava-Jato nas cordas

Relator da Previdência fala em nova regra de transição e adia parecer

Expectativa era de que fosse apresentado nesta terça, mas relator quer mais tempo para discutir os termos da proposta com governadores e líderes partidários

Bolsonaro diz que benefícios podem ser suspensos já no dia 25

“Nos meses seguintes faltarão recursos para aposentadorias, Bolsa Família, PRONAF, Plano Safra”, afirmou o presidente

Procuradores reagem a “ataque criminoso à Lava Jato”

Em resposta à reportagem que expôs troca de mensagens sobre a Operação, MPF do Paraná fala em “ação vil” de hacker que invadiu telefones de procuradores

Estudo mostra que Brasil ainda carece de inovação na indústria

Em pesquisa da CNI, quase metade dos entrevistados concorda que o Brasil é pouco ou muito pouco inovador

Moro em Manaus: entre o ministério e as mensagens com Deltan

A cidade do Amazonas foi escolhida para sediar o encontro devido ao assassinato de 55 presos dentro de unidades prisionais do estado no final de maio

Entrevista da Folha: Bolsonaro terá de nos aturar por dois anos e vice-versa, dizem Maia e Alcolumbre

Presidentes da Câmara e do Senado criticam propostas do governo e afirmam que, como o presidente, têm legitimidade

Segundo o Estadão, Estados enfrentam crise, mas sobram recursos no Judiciário e no Legislativo

Enquanto governadores têm contas em atraso e não conseguem pagar em dia servidores, demais Poderes dos Estados registravam no fim do ano passado sobra de R$ 7,7 bi

No Globo, Levantamento mostra que prazo menor para tramitação de MPs pode dificultar governo

PEC que altera a tramitação de medidas provisórias deve ser aprovada esta semana pelo Senado; medida exigirá mais articulação política do Planalto

Política e Mundo

Corte do censo não tem volta e é página virada, diz presidente do IBGE

Suzana Guerra afirmou que a decisão de alguns funcionários de entregarem seus cargos diante da redução do número de perguntas é compreensível

Estado econômico e administrativo deve diminuir, não o social, diz Barroso

O ministro do STF também afirmou que o ritmo de gasto atual, com despesas maiores que as receitas, é insustentável para o país

Raquel Dodge se diz à disposição para ser reconduzida à PGR

A procuradora-geral da República, no entanto, afirmou que não está articulando internamente seu retorno ao cargo

Britânicos vivem expectativa sobre quem será novo primeiro-ministro

Candidatos a substituir a primeira-ministra Theresa May, que renunciou na semana passada, serão oficializados até o fim do dia

Enquanto você desligou

Rival do Nubank, C6 Bank emite cartões com nomes de animais de estimação

Novo banco digital está convidando desde maio clientes que queiram testar funcionalidades e serviços

O próximo passo do “superaplicativo” Rappi: vender passagens aéreas

Em parceria o comparador de viagens Voopter, o aplicativo colombiano de delivery acrescentará mais uma vertical para “entregar de tudo”

Beyond Meat triplica receita, e ações disparam em Wall Street

Os papéis eram negociados a US$ 138,65 no encerramento do pregão desta sexta, uma alta de quase US$ 40 em relação ao valor do fechamento de quinta

Privatização dos Correios ganha força, diz Bolsonaro

Não é a primeira vez que o presidente se manifesta a favor da venda da estatal; em abril, ele havia autorizado estudos para a desestatização da companhia

BR Distribuidora pede registro para oferta secundária de ações

O conselho da Petrobras já tinha aprovado venda de participação adicional na BR Distribuidora, reduzindo sua participação empresa para abaixo de 50%

Agenda

Nesta segunda-feira, como já é de praxe, o Banco Central apresenta o boletim Focus, com o resumo das expectativas para o mercado. Nos EUA, o Bureau of Labor Statistics divulga os índices de Ofertas de Emprego JOLTs de abril, eles dizem respeito às vagas nas áreas comercial, industrial e de escritório do país. Já a China apresenta o resultado anual de sua balança comercial, das importações e das exportações. Ainda na segunda, o site Investing atualiza seus índices para ouro, Euro e S&P500. Os números levam em conta se os operadores estão mantendo posições longas para cada item pesquisado.