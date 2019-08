Os Bolsonaro, Amazônia e Trump; o mercado em setembro e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (30) bem informado:

As quentes do dia

Três semanas após “dia do fogo”, Bolsonaro sobrevoará Amazônia

Os governadores da região pressionam o presidente por ações mais concretas contra as queimadas e pela retomada do fundo Amazônia

O pior passou? As expectativas para a bolsa e o dólar em setembro

Ibovespa chega ao último dia de agosto com queda acumulada de 2,3% no mês; dólar bateu nos 4,17 reais após nova intervenção do Banco Central

Eduardo Bolsonaro, com aprovação incerta no Senado, vai à Casa Branca

Um dos temas que devem ser tratados com altos funcionários e talvez com Trump é a reação dos EUA aos incêndios na Amazônia

Governo Bolsonaro quer mudar regras sindicais em nova reforma trabalhista

De acordo com a Folha de S.Paulo, grupo com ministros e magistrados será instalado nesta sexta para finalizar trabalho de Temer

Edson Fachin nega mais um habeas corpus para libertar Lula

Defesa do ex-presidente alegou que supostas mensagens vazadas confirmam que os procuradores atuaram ilegalmente para acusar o petista

Liberdade Econômica: deputados recorrem ao STF para questionar MP

Segundo O Globo, líderes argumentam que texto deve voltar à Câmara porque foi modificado; Senado enviou a matéria à sanção presidencial

Bancos poderão publicar balanços só na internet

No início do mês, presidente Jair Bolsonaro acabou com a obrigatoriedade de empresas de capital aberto publicarem resultados em jornais de grande circulação

S&P diz que Argentina deu “calote seletivo” e rebaixa nota do país

Agência de classificação de risco rebaixou a nota do país de B- para SD- depois que vizinhos latinos pediram renegociação da dívida com o FMI

Oposição do Reino Unido tenta evitar recesso do Parlamento

Medida do primeiro-ministro, Boris Johnson, foi interpretada como uma forma de forçar a separação sem acordo entre Reino Unido e União Europeia

Indulto de Natal beneficiará policiais presos injustamente, diz Bolsonaro

O indulto é concedido por decreto presidencial, instaurado por Michel Temer, para perdoar presos condenados a determinados crimes não violentos

Fundo de US$ 600 mi da Kaszek prioriza investimento em startups no Brasil

Fundo de investimento anunciou como objetivo investir em startups na América Latina, com foco no mercado brasileiro

Política e Mundo

Polícia identifica suspeitos de provocar queimadas na Amazônia

Os três homens vão responder por danos em área de proteção ambiental, poluição, queimadas e associação criminosa

Bolsonaro diz que Doria e Huck “estavam mamando” em governos do PT

Presidente se referiu a compras de aviões pelo apresentador e pelo governador de São Paulo por meio de empréstimo do BNDES

Primeira-dama da França agradece brasileiros por hashtag #DesculpaBrigitte

Campanha em apoio a Brigitte Macron começou depois que Bolsonaro comentou em uma foto que comparava sua esposa, Michelle Bolsonaro, e a francesa

Ministro defende revisão de todas demarcações de terras indígenas

Em transmissão ao vivo com Bolsonaro, Augusto Heleno disse, sem apresentar comprovações, haver denúncias de que demarcações foram feitas com laudos forjados

Bolsonaro pode manter interino na PGR por tempo indeterminado

Para Jorge Olveira, Bolsonaro ainda não escolheu novo PGR porque tem “excelentes nomes”, e não porque busque alguém com “alinhamento” integral a ele

Lewandowski analisará pedido para anular pena de ex-executivo da Engevix

Solicitação da defesa foi feita com base em decisão do STF que anulou condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendine

Livre da tornozeleira, Mantega entrega 13 passaportes à Lava Jato

Ex-ministro foi liberado por Gilmar Mendes a retirar tornozeleira, mas entrega de documentos tem objetivo de evitar saída de Mantega do país

Enquanto você desligou

Bradesco lança PDV na próxima segunda-feira

Decisão ocorre no momento em que as grandes instituições financeiras do país enfrentam crescente concorrência de bancos digitais

Governo muda política e acaba com subsídio da Petrobras no gás de cozinha

Na prática, o gás de cozinha deixará de ter preço diferenciado no Brasil; avaliação do governo é de que medida levará a uma redução dos preços ao consumidor

Quase 9 em 10 jovens empregados no último ano estão informais

Dos jovens que encontraram emprego nos últimos 12 meses, 204 mil trabalham sem carteira assinada ou por conta-própria e sem CNPJ

Suspensão da compra de couro é apenas temporária, diz Tereza Cristina

A ministra da Agricultura também disse que setor brasileiro de couro é sustentável

Exportação de carne do Brasil para a Indonésia é liberada, diz ministra

Brasil é o maior exportador mundial de carnes bovina e de frango do mundo

Plano de recuperação judicial da Saraiva é aprovado

Acordo será levado para homologação na Justiça; rede de livrarias apresentou pedido de recuperação em novembro passado e listou dívida de R$ 675 milhões

Agenda

Sexta-feira (30) chegou, dia de comemorar, festejar, descansar e aproveitar. Mas antes de tudo isso, no Brasil, o IBGE atualiza a taxa de desemprego, atualmente em 12,3%. Já a CFTC (Commodity Futures Trading Commission) lança seu relatório semanal, o COT (Commitments of Traders), com as posições liquidas dos especuladores no mercado futuro.

Nos EUA, o Bureau of Economic Analysis solta os dados do Índice de Preços PCE e também o acumulado do ano. Esse dado é uma das formas de medir a inflação. Há, também, a divulgação do deflator do PCE. Outra informação que será divulgada nesta sexta é a de gastos pessoais, nos EUA, importante medidor do crescimento econômico. A Universidade de Michigan publica a leitura final do seu Índice de Confiança do Consumidor, que pode antecipar os gastos dos consumidores.

Na Zona do Euro, o Eurostat mostra o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (e, portanto, a inflação) de agosto e também o acumulado do ano, além da taxa de desemprego de julho.

E a China publica o Índice de Atividades dos Gerentes de Compra (PMI) do setor da industrial, que avalia a força do setor — e da economia — do país.

Frase do dia

“Em vez de pensar fora da caixa, se livre da caixa” — Deepak Chopra, médico indiano