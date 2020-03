Operações em Wall Street são interrompidas após S&P cair 8%

São Paulo — O S&P 500 caiu 8% na abertura desta segunda-feira, provocando uma parada automática de 15 minutos no três principais índices de Wall Street pela terceira vez em seis dias, com os operadores reagindo a medidas drásticas anunciadas no fim de semana pelo Federal Reserve para evitar uma recessão global.

O segundo corte de emergência nos juros pelo banco central dos EUA em quinze dias apenas aumentou o sentimento de pânico entre os investidores, preocupados com o fato de a pandemia de coronavírus estar paralisando as cadeias de suprimentos e apertando as finanças das empresas.

Os últimos números econômicos da China desta segunda-feira mostraram que os dados da indústria caíram ao seu ritmo mais acentuado em três décadas, ressaltando os danos na segunda maior economia do mundo.

Se o S&P 500 cair 13% quando as negociações forem retomadas, vai provocar um circuit breaker de nível 2 e suspender as negociações de novo por 15 minutos.