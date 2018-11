Mendes trava pagamentos a poupadores; caixa 2 de Onyx e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira, 14, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Gilmar Mendes trava pagamento de ações na Justiça de planos econômicos. O ministro do STF, segundo a Folha, suspendeu repasse aos poupadores que já haviam garantido na Justiça o direito das correções

Dia D: Lula é interrogado e PT reflete sobre seu futuro. O partido está à procura de um nome para substituir sua principal liderança, enquanto Ciro Gomes negocia alianças de centro-esquerda.

Bolsonaro recebe governadores: crise do Oiapoque ao Chuí. Grupo deve pedir urgência na aprovação de medidas que aliviem seu orçamento, como recursos para pagamento de folha e renegociação da dívida

Ministros britânicos se reúnem para assinar, enfim, o texto do Brexit. Texto definido com a União Europeia precisa de aprovação posterior de parlamentares britânicos e europeus. Opositores e aliados reclamam.

Economia alemã se contrai pela primeira vez desde 2015. Trata-se do primeiro retrocesso do PIB desde o primeiro trimestre de 2015 e se deveu principalmente a fatores externos, destacou o comunicado.

Planilha investigada por PGR indica mais um repasse via caixa dois para Onyx. Segundo matéria da Folha de S. Paulo, documento entregue por delatores menciona repasse de R$ 100 mil na campanha de 2012, quando futuro ministro já comandava DEM-RS.

Partidos estudam se unir em federação para sobreviver a Bolsonaro. Segundo coluna da Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, lideranças do PSB, do PSDB e do DEM já conversaram.

Para voltar a crescer, a Tencent quer cortar seu vício em Fortnite. Maior portal de jogos da China implementou uma medida de controle nas horas de consumos de seus jogos.

Incertezas e fraqueza de sócia retardam venda da Braskem. Segundo o jornal Valor Econômico, a transição de governo e a indefinição quanto ao comando da Petrobras levaram a LyondellBasell a desacelerar as negociações com a Odebrecht para compra da Braskem.

Venezuela, Moçambique e Cuba devem R$ 1,8 bi em pagamentos atrasados ao BNDES. Segundo matéria do Estado de S. Paulo, atrasos exigem provisionamento para perdas no balanço financeiro do banco de fomento.

Dificuldade para montar equipe tem relação com inexperiência de Witzel, dizem especialistas. Como noticiou O Globo, governador eleito no Rio de janeiro escalou ex-aluno e colaboradores de campanha para alto escalão.

Política e mundo

Sobe para 50 o número de mortos nos incêndios na Califórnia. Até segunda-feira, o número de desaparecidos reportados pelas autoridades era de cerca de 200

Bolsonaro tem 3 dias para esclarecer inconsistência em contas de campanha. Relatório apontou uma série de irregularidades e indícios de omissão de gastos eleitorais na prestação de contas da campanha de Bolsonaro

EUA incluem filho de líder do Hezbollah em lista de terroristas globais. EUA qualificaram Jawad Nasrallah como “líder em ascensão” e disse que ele recrutou pessoas “para realizar ataques terroristas contra Israel na Cisjordânia”

Futura ministra da Agricultura quer fiscalizar recursos repassados a ONGs. Ela concedeu entrevista coletiva na sede da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), onde também comentou a reestruturação que fará no ministério

Trabalho manterá status ministerial fundido a outra pasta, diz Bolsonaro. “Vai ser ministério disso, disso e Trabalho. É igual o Ministério da Indústria e Comércio, é tudo junto, está certo? O que vale é o status”

Enquanto você desligou…

Sob Bolsonaro e Macri, Mercosul quer comércio ao estilo Trump. Vem surgindo uma retórica unificada sobre o comércio, algo raro na América do Sul; mudança exigirá capital político e embute riscos e oportunidades

Salário mínimo pode superar R$ 1.006 dependendo da inflação, diz ministro. Esteves Colnago afirmou que a variação da inflação pelo INPC pode ficar mais alta que a prevista pelo governo no projeto de Lei Orçamentária Anual 2019

Amazon dividirá sede nos EUA com aporte de US$ 5 bi e criará 50 mil vagas. Divisão de sua “segunda sede” em dois locais – Nova York e um subúrbio de Washington – irá envolver um investimento de cerca de US$ 5 bilhões

Ibovespa recua mais de 1% puxado por Petrobras após tombo do petróleo. Índice de referência do mercado acionário brasileiro caiu 0,71%, a 84.914,11 pontos

Gastos com pessoal podem fazer Estados quebrarem, afirma Tesouro. Déficit orçamentário de 2017 dos Estados é o pior resultado do triênio 2015-2017, fechando o ano com saldo negativo de R$ 20,3 bilhões

Agenda

Nesta quarta-feira, na China serão divulgados dados sobre investimentos em ativos fixos (anual e em outubro), produção industrial (anual e em outubro), taxa de desemprego e novos empréstimos. Já nos Estados Unidos, os destaques são para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC – mensal e em outubro), para os discursos de Qaurles e Daly, no FOMC e de Powell, o presidente do Fed. Também serão divulgados dados sobre os estoques de petróleo no país. Por fim, na Zona do Euro, ocorre a reunião de ministros das finanças da Zona do Euro, a divulgação do PIB trimestral e anual na região, além da produção industrial (mensal e em setembro).