Onda de boas notícias faz criptomoeda subir 35% em 24 horas

São Paulo — A litecoin — vista por alguns investidores como uma alternativa ao bitcoin — subiu, apenas nas últimas 24 horas, 35%.

Com a disparada, a moeda digital viu seu valor de mercado subir para 11,6 bilhões de dólares — o quinto maior entre todas as criptomoedas do mundo.

Entre os motivos para a valorização recente da litecoin está a criação de um sistema de pagamento voltado exclusivamente para a moeda. Batizada de LitePay, a plataforma irá permitir que empresas aceitem a moeda como um meio oficial de pagamento. O serviço estará disponível ao público a partir do próximo dia 26 de fevereiro.

A Microsoft também anunciou que pretende usar a plataforma da litecoin e a de outras duas moedas para fortalecer questões de identidade e segurança.

Mais rápida

A litecoin surgiu em 2011 com uma divisão na comunidade que apoia a bitcoin. Seu criador é o empresário Charlie Lee, um ex-funcionário do Google.

Entre as principais diferenças entre as duas moedas está o tempo das transações. Enquanto na bitcoin as operações levam em torno de 10 minutos para acontecer, o tempo cai para 2 minutos e 30 segundos na litecoin. Os custos por transação também são relativamente menores, no caso da litecoin.