Oi sobe mais de 9% com possível venda de participação na Unitel

As ações da Oi operavam em forte alta nesta quinta-feira (23), chegando a ter alta de 9,18%. A valorização vem após o colunista Lauro Jardim noticiar que a fatia de 25% da empresa brasileira na angolana Unitel foi vendida por 1 bilhão de dólares para a petrolífera Sonagol, do mesmo país, que já detinha outros 25% do negócio. Por volta do meio dia, os papéis eram negociados por 1,05 real.

Segundo a publicação, 750 milhões dólares serão depositados amanhã no caixa da empresa e os 250 milhões restantes em até 90 dias.

A venda da participação da Oi na Unitel era bastante aguardada pelo mercado. No início do mês, a Sonagol chegou a dar declarações públicas sobre a sua intenção de compra, o que contribuiu para que as ações da companhia entrassem em movimento de alta. No ano, as ações ordinárias da Oi acumulam valorização de 22% (considerando a cotação de 1,05 real).

O dinheiro da transação deve vir como um suspiro de alívio. Na terça-feira, a empresa informou que, em novembro, a geração de caixa ficou negativa em 375 milhões de reais, passando para 2,24 bilhões em caixa.

Em relatório divulgado na última semana, analistas do BTG Pactual disseram que uma possível venda da participação na Unitel seria necessária para dar a Oi o conforto “necessário” para negociar a venda de sua divisão móvel. De acordo com o banco de investimento, essa venda poderia levantar até 15 bilhões de reais. Com todas essas mudanças no radar, o BTG projeta um preço alvo de 2 reais por ação ordinária – um potencial de valorização de 132% no ano. Em 2019, a Oi se desvalorizou 31,2%.