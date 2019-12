Oi anuncia emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures pela Oi Móvel

São Paulo – A Oi divulgou nesta segunda-feira (23) que sua controlada Oi Móvel fará uma emissão de até 2,5 bilhões de reais em debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, com prazo em 24 meses.

A remuneração dos papéis refletirá a variação do dólar norte-americano acrescida de juros de 12,66% ao ano (PIK) durante os primeiros 12 meses contados da primeira integralização; e 13,61% ao ano, a partir de então.

A Oi disse que as debêntures contarão com garantias reais e fidejussórias prestadas pela Oi Móvel, pela companhia e por sua controlada Telemar Norte Leste S.A.

De acordo com a operadora de telecomunicações, a emissão foi aprovada com fundamento no que prevê determinada cláusula “do Plano de Recuperação Judicial das Empresas Oi e está inserida no contexto de um financiamento extraconcursal, na modalidade Debtor in Possession Financing (DIP Financing)”.