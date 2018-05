Ofertantes de Eletropaulo podem apresentar uma única oferta final, diz B3

São Paulo – Após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ter determinado esta quarta-feira, 30, como prazo para divulgação de eventual aumento de preço pelas ofertantes nas ofertas de aquisição de ações da Eletropaulo, a B3 informa detalhes dos procedimentos.

Eventuais aditamentos aos editais de OPA, com aumento de preço ou renúncia às condições, deverão ser encaminhados até as 16 horas. Ainda será permitido aos ofertantes – que são a Enel e a Neoenergia – apresentar apenas uma única oferta final, entre 18h30 e 19 horas, por meio de aditamento ao edital de OPA (com aumento de preço ou Renúncia), entregue os cuidados do diretor de negociação eletrônica da B3.

Os referidos envelopes serão abertos, na ordem em que forem entregues até as 19h05. A cada envelope aberto, será anunciado o nome do ofertante e o valor da oferta.

Em caso de empate entre os preços apresentados, será permitido aos representantes apresentar um novo envelope até as 19h35, e se houver novo empate, intervalo de 30 minutos para outros envelopes com aumento de preço.

Somente a OPA de maior preço será registrada no leilão marcado para 4 de junho.

Pouco antes do fechamento deste texto, a Neonergia informou seu quarto aditamento ao edital, o qual será publicado em 1º de junho. No documento, a companhia altera a redação de alguns pontos, mas mantém as demais condições, de modo que sua oferta segue em R$ 32,10 por ação.

A proposta da concorrente Enel é de R$ 32,20 por ação.