OEA faz reunião extraordinária sobre Venezuela e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

OEA faz reunião extraordinária para discutir Venezuela

Organização deve discutir como frear Maduro e dar força a Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela.

Diplomatas brasileiros em Caracas vão ignorar ordens de Maduro, diz chanceler

O Estadão informou que, segundo Araújo, representantes continuarão na Venezuela, mas apenas respondendo a Guaidó.

Guedes quer reduzir Imposto de Renda para empresas de 34% para 15%

Para compensar o corte, Guedes estuda aumentar os tributos sobre renda e aplicações financeiras que hoje são isentas ou pagam pouco imposto

Previdência pode render economia de até R$1,3 tri em 10 anos, diz Guedes

Proposta de reforma do governo Temer originalmente previa uma economia de R$ 800 bilhões em 10 anos, porém, foi abandonada.

Tudo o que falamos em Davos temos condições de fazer, diz Bolsonaro

Para o presidente, o objetivo de mostrar ao mundo que há a intenção de abrir o mercado e atrair investimentos foi atingido.

Guedes volta de Davos ainda mais importante para o governo

Guedes é o fiel da balança para investidores que anseiam pela reforma da Previdência, como ficou claro ontem, com a alta da bolsa após fala em Davos.

Sob pressão de militares, governo começa a isolar Flávio Bolsonaro

Segundo a Folha de S.Paulo, setores sugeriram até que o filho do presidente não assumisse cadeira no Senado devido ao agravamento das suspeitas no Rio.

Na batalha pela periferia, Skol deixa a Heineken para trás

Cerveja mais popular do Brasil ainda é a preferida em bares populares, segundo estudo do banco Credit Suisse feito na cidade de São Paulo.

Fim da era Ghosn: conselho da Renault escolhe novo presidente

A sucessão do executivo brasileiro coloca em xeque o futuro da aliança entre as montadoras Renault, Nissan e Mitsubishi.

Hinode: bilhões em perfumes, marketing multinível e autoajuda

Marca de cosméticos faturou 2,7 bilhões de reais em 2018. “Acredito na venda direta clássica”, diz o presidente, Sandro Rodrigues. Leia a entrevista.

Amazon já faz entregas usando seu próprio robô

Chamado Scout, robô ajuda empresa a tornar entregas mais eficientes.

Estagnada nos processadores, Intel mantém faturamento em alta

Sem inovação significativa em chips, a empresa fez apostas certeiras para aumentar receita.

Três investimentos que prometem boa rentabilidade em 2019

O oba-oba da renda fixa ficou para trás desde o começo do ano passado e a diversificação é cada vez mais importante.

Política e mundo

Brasil reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela

Em nota, Itamaraty diz que irá apoiar o presidente interino no processo de transição para restabelecer a democracia na Venezuela.

Brasil não intervém em outros países, diz Mourão sobre Venezuela

Declaração do vice-presidente foi dada após Jair Bolsonaro reconhecer o opositor Juan Guaidó como presidente interino do país.

Kataguiri retira candidatura à presidência da Câmara e apoiará Van Hattem

Deputado eleito disse que ajudará Partido Novo a intensificar busca por votos para seu candidato nas próximas semanas.

Justiça dá mais 90 dias para PF investigar facada em Bolsonaro

Polícia investiga o pagamento de honorários ao advogado de Adélio Bispo de Oliveira, réu por atentado pessoal devido a inconformismo político.

Maduro rompe relações diplomáticas com os Estados Unidos

O líder venezuelano deu 72 horas para o corpo diplomático americano deixar a Venezuela.

Guaidó contraria Maduro e diz que manterá relações diplomáticas com EUA

Opositor se autoceclarou presidente interino da Venezuela e conseguiu apoio de diversos países em meio a protestos contra Maduro.

Enquanto você desligou…

Suspensão de benefícios com indícios de irregularidade deve render R$ 5 bi

Governo assinou, na semana passada, medida provisória para combater fraudes em benefícios previdenciários.

Ford Motor registra prejuízo líquido de US$ 116 mi no 4º trimestre de 2018

No mesmo período de 2017, a montadora havia registrado lucro de US$ 2,5 bilhões.

Volkswagen voltará a lucrar no Brasil em 2019, prevê chefe de operações

Confiança do executivo Ralf Brandstätter se sustenta na recuperação da economia brasileira e nos carros que a Volkswagen pretende lançar em 2019.

Problema em transformador parou Angra 2, que não tem prazo para volta

Com paralisação, Operador Nacional do Sistema precisou importar energia da Argentina.

Trump: Tarifas podem ser elevadas se não conseguirmos acordo com a China

Apesar da ameaça, republicano afirmou que conversas entre autoridades americanas e chinesas estão “indo muito bem”.

Agenda

Nesta quinta-feira (24), será divulgado no Brasil o índice de evolução de emprego do Caged. Nos EUA, serão publicados os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Na Zona do Euro, vale destacar a decisão da taxa de juros.