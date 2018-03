Odebrecht volta à crise com títulos caindo ao recorde de baixa

Após mais de quatro anos em um escândalo de corrupção, as coisas começam a piorar para os detentores de títulos da Odebrecht.

Bônus garantidos pela construtora do conglomerado caíram nesta semana após notícias de que o grupo estava em conversa com bancos para obter R$ 3 bi, com o vencimento das dívidas se aproximando.

Tanto os títulos perpétuos da cia. quanto os que vencem em 2042 estão sendo negociados abaixo de 24 centavos de dólares, após valer 30 centavos de dólar na última sexta.

Os bônus da Odebrecht registram a pior performance entre títulos de mercados emergentes este ano “Eles estão trabalhando muito para encontrar uma saída”, diz Diego Ferro, co-diretor de investimentos da Greylock Capital em Nova York Odebrecht tem que pagar US$ 350 mi em títulos internacionais mais outros US$ 40 mi em multas S&P diz que deve ser mais do que o esperado de geração de caixa da cia.

Segundo a S&P, a estrutura de capital da Odebrecht é insustentável e pode levar a uma restruturação nos próximos 12 meses Odebrecht disse em comunicado divulgado nessa semana que continua trabalhando na solução para as suas questões financeiras de curto prazo, com foco na liquidez dos seus recebíveis e na liberação dos financiamentos já contratados para fazer frente às suas obrigações.