Odebrecht sem 97% dos fornecedores e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Campanha eleitoral começa hoje com 13 candidatos à presidência. Horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio começa no dia 31.

Patrimônio dos candidatos chega a R$ 834 mi. João Amoêdo tem o maior valor declarado, já Cabo Daciolo não apresentou bens.

Emergentes voltam a cair enquanto dólar se fortalece. De acordo com o jornal Valor Econômico, a fuga de risco ganhou amplitude ontem, golpeando inclusive Wall Street.

Odebrecht corta 97% dos fornecedores. A lista de prestadores de serviços foi reduzida desde 2017. Número saiu de 530 mil empresas para 18 mil em julho, disse o jornal Valor Econômico.

Prejuízo da indústria de carnes é de quase R$ 4 bi. JBS, BRF, Marfrig e Minerva tiveram dificuldades de exportar com greve e embargo, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Mubadala faz oferta pela Invepar. Segundo o jornal Valor Econômico, fundo árabe Mubadala fez nova oferta para adquirir companhia que opera o aeroporto de Guarulhos, Metrô Rio, VLT Carioca e rodovias.

Política e mundo

Dodge pede que TSE barre candidatura de Lula com base na Ficha Limpa. Pedido argumenta que o ex-presidente foi condenado criminalmente em segunda instância, no âmbito da operação Lava Jato.

Banco Central da Argentina vende reservas com peso em recorde de baixa. O peso chegou a cair até 2 por cento para atingir um recorde de baixa de 30,50 por dólar americano em meio a um nervosismo contínuo sobre a lira da Turquia.

Enquanto você desligou…

Donos da cerveja Corona apostam na maconha. Estudo da Universidade da Georgia, nos EUA, mostrou que o consumo de álcool caiu 20% nos estados em que a maconha foi legalizada.

Tesouro pagou em julho R$ 208 milhões para honrar dívidas do Rio. Como garantidora de operações de crédito, a União é comunicada pelos credores de que o estado ou município não quitou determinada parcela do contrato.

Equador quer acordo razoável e simétrico de investimentos com o Brasil. Pacto será discutido em na próxima sexta, em Brasília, entre o chanceler do Equador, José Valencia, e o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes.

Para Moody’s, aquisição de 49,9% da XP é positiva para o Itaú Unibanco. Para agência, aquisição reforçará participação do Itaú no segmento de serviços financeiros online, o que o coloca à frente de seus principais concorrentes.

Cisco tem receita acima do esperado com aposta em segurança digital. Receita de negócios de segurança subiu 12 por cento, para 627 milhões de dólares. Analistas esperavam receita 615,8 milhões de dólares.

Anglo American quer licença para expandir Minas-Rio no 2º tri de 2019. Empresa mantém a perspectiva de retomar, no quarto trimestre, funcionamento do mineroduto que se rompeu em março, interrompendo produção do sistema

Uber reduz prejuízo, mas ainda está longe de se tornar rentável. O prejuízo líquido da companhia diminuiu para 891 milhões de dólares no segundo trimestre, ante 1,1 bilhão de dólares no mesmo período do ano anterior.

Agenda

Nesta quinta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, as licenças de construção mensal, o índice de atividade industrial (Fed) Filadélfia, os relatórios de emprego e pedidos iniciais de seguro desemprego. Na Zona do Euro, a divulgação da Balança Comercial.