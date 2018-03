Odebrecht fecha acordo de leniência e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

TRF4 deve rejeitar recursos de Lula — mas nada vai mudar. Com o resultado do STF na semana passada, o ex-presidente deve recorrer em liberdade após condenação em segunda instância.

Odebrecht fecha acordo de leniência com CGU e AGU. De acordo com o jornal Valor Econômico, depois de meses de negociação, a empreiteira deve reconhecer irregularidades cometidas em contratos com a União e concorda em ressarcir os cofres públicos.

Projeto da PDG para voltar a lançar empreendimentos esbarra em bancos. Há um ano em recuperação judicial, incorporadora quer virar empresa de nicho, focada em apartamentos de um quarto para quem mora sozinho, mostrou reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.

Emprego informal tira força da retomada. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, os especialistas atribuem consumo abaixo do projetado às mudanças no mercado de trabalho.

China e EUA iniciam negociações para evitar guerra comercial. Os países começaram silenciosamente a negociar para melhorar o acesso dos EUA aos mercados chineses, após uma semana de escalada de tensão, revelou o jornal Valor Econômico.

Sem dinheiro para bancar campanhas, partidos buscam candidatos ricos. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo mostra que no cenário em que partidos fazem as contas na divisão de recursos públicos para as campanhas, políticos que podem pagar a própria candidatura levam vantagem.

Uber vende negócios no Sudeste Asiático para rival Grab. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a americana ficará com participação de 27,5% em nova companhia formada.

Custo do trabalho cai pelo terceiro ano seguido. Para o jornal Valor Econômico, a tendência iniciada há dois anos deve se manter em 2018, mas impacto sobre setor divide economistas.

BC terá poder de veto a nomeações em bancos públicos. Hoje, só indicações de dirigentes de bancos privados e estaduais têm de passar pelo BC.

Política e mundo

Para advogado de Lula, STF suspendeu prisão até fim do julgamento. Evandro Pertence disse que a decisão de suspender a prisão até o julgamento do habeas corpus deve continuar valendo mesmo se tribunal não concluir na sessão

Não é questão de ser o Lula, é questão de ser a lei, diz Marina Silva. Pré-candidata disputaria um segundo turno com Bolsonaro (PSL) em um eventual cenário sem Lula nas urnas, de acordo com pesquisa eleitoral CNT/MDA

MP contesta lei que limita tempo de prisão provisória no Rio. Lei aprovada pela Assembleia Legislativa prevê que presos provisórios sejam levados à Justiça após 180 dias de detenção

Seria uma covardia não ser candidato, diz Temer a revista. Apesar da disposição de entrar na corrida presidencial, Temer tem registrado baixos índices de popularidade

Álvaro Dias lança pré-candidatura à Presidência da República. Senador do Podemos tem como uma de suas estratégias para viabilizar sua candidatura se fortalecer nos maiores colégios eleitorais do País

Flavio Rocha deixará diretoria da Guararapes para concorrer ao Planalto. Ele só exercerá suas funções nos cargos que ocupa na diretoria da companhia até o término de seu mandato, no final de abril

Governo aceita derrubar veto ao Refis em abril, diz Afif. Presidente do Sebrae diz que veto ao projeto que permitia o parcelamento das dívidas das pequenas e micro empresas será derrubado

Enquanto você desligou…

MPF no Rio denuncia esquema criminoso nos Correios. O caso, segundo o Ministério Público, é parte de esquema operado entre agosto de 2011 e abril de 2013 na gerência de saúde empresa no RJ

MDIC: Brasil segue atuando para tornar definitiva exclusão de tarifas. A Casa Branca oficializou na sexta-feira a suspensão temporária do início da aplicação de sobretaxas de 25% às importações de aço e de 10% de alumínio

Cargill anuncia investimento de R$150 mi em unidade de Uberlândia. Projetos incluem uma nova linha de soluções para pecuaristas de corte e leite no mercado brasileiro

Dotz reforça presença em SP e prevê dobrar de tamanho até 2020. Companhia espera repetir na maior economia do país modelo de ciclo mais rápido de acúmulo e resgate de pontos em relação aos programas de rivais como Smiles

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, saem os dados dos empréstimos bancários de fevereiro e o Boletim Focus, do Banco Central. Nos Estados Unidos, sai o Índice de Atividade Nacional Fed de Chicago de fevereiro e o Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas de março.