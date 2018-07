O pagamento duvidoso da Petrobras e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (31) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Petrobras pegou R$ 5,3 bi a Odebrecht mesmo em lista suja. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a penalidade aplicada a Petrobras não foi tão grande ao ponto dela interromper os pagamentos de contratos firmados antes da Lava Jato.

Embraer tem prejuízo líquido de R$ 467 mi. Excluindo impostos diferidos e contribuições sociais, o lucro líquido ajustado foi de 2,3 mi, ante lucro de 409,4 mi no 2º trimestre do ano passado.

Após dois anos, FI-FGTS volta a investir em infraestrutura. Braço de investimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o programa volta após pausa provocada pela Operação Lava Jato, de acordo com o jornal Valor Econômico.

A Apple vai surpreender no seu trimestre mais entediante? Se tudo der certo para a Apple, este trimestre pode levar a companhia a ser a primeira a alcançar a marca de um trilhão de dólares de valor de mercado.

Jair Bolsonaro no Roda Viva: “Não houve golpe militar em 1964”. “Abominamos a tortura, mas naquele momento vivíamos na guerra fria”, justificou o presidenciável.

Política e mundo

Alckmin: Se eu ganhar a eleição, a bolsa de valores vai a 100 mil pontos. Tucano disse que, se eleito, vai reduzir o Imposto de Renda sobre as empresas para estimular investimentos, e afirmou que buscará desburocratizar a economia.

Enquanto você desligou…

Lucro recorrente do Itaú soma R$ 6,38 bilhões no 2º tri; alta de 3,45%. Lucro foi influenciado pelo crescimento da margem financeira com clientes e do maior ganho com prestação de serviços, além do menor custo do crédito.

RD tem lucro quase estável no 2º tri, com crescimento de receita e despesa. Rede teve lucro líquido de 137,7 milhões de reais no segundo trimestre, praticamente estável sobre o resultado do mesmo intervalo de 2017.

Cielo confirma que iniciará em agosto oferta de cartão pré-pago com Stelo. Iniciativa integra ofensiva da companhia junto a pequenos empreendedores aos que desejarem receber recursos das vendas em um cartão, e não em conta bancária.

Acionistas da Eletrobras aprovam operar distribuidoras até dezembro. Como contrapartida, no entanto, acionistas pediram que todos os recursos para manutenção das empresas venham da “tarifa, pela União ou de fundos setoriais”.

Prumo investirá R$ 8 bi até 2023 em térmicas e terminal de regaseificação. Construção é uma alternativa para o gás natural que será produzido no pré-sal das bacias de Santos e Campos, que também poderá ser escoado pelo porto.

CPRM estuda leiloar seis áreas para exploração minerária em 2019. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais acumulou os direitos de mineração para mais de 300 áreas no Brasil desde sua fundação em 1969.

Agenda

Nesta terça-feira, será divulgada a taxa de desemprego. Nos Estados Unidos, o núcleo do índice de preços mensal e anual, assim como o índice do custo do emprego trimestral, nível de confiança dos consumidores na atividade econômica e os estoques de petróleo semanal. Na Zona do Euro, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), PIB anual e trimestral e a taxa de desemprego. Na China, será divulgado o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial Caixin.