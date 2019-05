OCDE deve ignorar Brasil; Guedes é tido como omisso e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com risco de nova tragédia em MG, Vale se explica ao Congresso

Auditoria indica que o rompimento do talude norte de uma mina em Barão dos Cocais é certo e deve acontecer entre esta terça-feira e o próximo domingo, 26

OCDE debate efeitos da guerra comercial (e deve ignorar Brasil)

Clube de países desenvolvidos se reúne em Paris para tratar dos efeitos econômicos da escalada de tensões entre China e EUA

Políticos querem intervenção de Guedes na crise; aliados do ministro veem cobrança ‘desumana’

Ministro virou alvo de críticas de parlamentares que o acusam de ser ‘omisso’, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Da “balbúrdia” ao que interessa: Congresso discute Fundeb

Fundo responsável por recursos para a educação básica expira em 2020 e será debatido no Congresso ao longo desta semana

Aliados de Bolsonaro buscam adesão a atos de rua no domingo

Presidente volta a criticar ‘grupos corporativistas’, mas depois muda o tom em relação aos parlamentares; deputados do PSL e líderes caminhoneiros apoiam manifestações, diz reportagem do Estadão

Saída da Avianca do mercado brasileiro deixaria 18 rotas com apenas uma empresa

Estudo da Anac indica que viagens podem ficar mais longas e preços das passagens devem subir, diz reportagem do O Globo

Política e Mundo

Bolsonaro ironiza suspeitas sobre investigações contra laranjas no PSL

Em evento na Firjan, presidente disse que “até gostaria que fosse dono de um laranjal, já que é um produto bastante rendoso”

Ex-prefeito de Ferraz é acusado de desvios na compra de milhões de pães

Quantidade de alimentos era o bastante para abastecer escolas e creches por seis anos

Cristina Kirchner, candidata a vice, é julgada por corrupção

A ex-presidente argentina é acusada de ter participado de esquemas de desvios de dinheiro em obras públicas durante sua gestão

Maduro propõe antecipar eleição para Congresso liderado pela oposição

Maioria da Casa legislativa foi conquistada pela oposição na última eleição, e as próximas estão agendadas para 2020

Palestinos rejeitam plano bilionário de Trump

O chanceler da Autoridade Palestina afirmou que a proposta dos EUA “não é um plano de paz, e sim condições para uma rendição” da parte palestina

Enquanto você desligou

PIB deve crescer em torno de 1,0% em 2019, diz Pastore

No quadro traçado pelo ex-presidente do BC, economia seguirá se arrastando, porque não há fontes de impulso para demanda agregada

Reforma tributária “do Congresso” será votada na quarta-feira na CCJ

Ao mesmo tempo em que Congresso anda com projeto de autoria de deputado, Governo diz que enviará seu próprio em breve

Para a HBO, o inverno chegou: o difícil futuro sem Game of Thrones

Após o fim de sua galinha dos ovos de ouro, HBO terá o desafio de aumentar sua base de assinantes no streaming e conquistar fãs para outras produções

BC deveria baixar o juro e deixar Selic em 5,5%, diz ex-diretor do BC

Para Sérgio Werlang, não é necessário esperar por aprovação da reforma da Previdência

Agenda

Nesta terça-feira (21), acontece na Zona do Euro o discurso de Luis de Guindos, do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, serão divulgadas a quantidade de casas usadas vendidas em abril e os estoques de Petróleo Bruto Semanal API. Também ocorre o discurso de Rosengren, do FOMC.