O truque de Guedes para estados; tour de Bolsonaro e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (25) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Depois de Japão e China, a vez dos árabes no tour de Bolsonaro

Presidente passará o fim de semana nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, tentando atrair investimentos e deixar em segundo plano sua proximidade com Israel

Governo quer permitir que estados cortem gastos com servidores

Estados que estiverem em crise fiscal poderão congelar salários e criar mecanismos mais eficazes para desligamento por baixa produtividade

Ambev lucra 9,7% menos no 3º tri com volume mais fraco no Brasil

No Brasil, o maior mercado da matriz AB InBev depois dos Estados Unidos, a empresa viu os volumes de venda caírem quase 3% após reajuste de preços

Campeão de previsões de câmbio espera colapso do peso argentino

Profissional alcançou o primeiro lugar nas previsões cambiais para América Latina, Europa, Oriente Médio e África

Argentina e Uruguai: governistas sob pressão nas eleições

Na Argentina, o atual presidente Macri deve perder o pleito; no Uruguai, deve haver 2º turno entre governista Daniel Martínez e o opositor Luis Lacalle Pou

Em derrota para Johnson, UE deve definir novo prazo para o Brexit

Primeiro-ministro do Reino Unido tem batido o pé para um divórcio até 31 de outubro, mas uma lei aprovada pelo parlamento o obrigou a voltar atrás

Otimistas veem retomada do crescimento com juro baixo

Alguns analistas dizem que os mercados podem estar subestimando o impacto da política monetária e da agenda de reformas

Depois da decadência, Macaé quer deixar de ser a “capital do petróleo”

No auge da indústria petrolífera brasileira, a cidade mais emblemática da história do setor, no país, pretende crescer independentemente da commodity

Saque de até R$ 500 do FGTS é liberado para nascidos em fevereiro e março

Retirada começa para quem não é correntista da Caixa e pode ser feita até 31 de março de 2020; veja calendário completo de liberações

Política e mundo

Executiva Nacional do PSL registra pedido de expulsão de Eduardo

Deputados paulistas querem destituição de Eduardo do cargo de presidente do diretório estadual de São Paulo do partido

Maia critica tuíte de Salles sobre Greenpeace: “Ilação desnecessária”

Presidente da Câmara cobrou Salles após fala sobre navio do Greenpeace na costa do Nordeste na época do aparecimento do óleo

Raquel Dodge: mantenho convicção de que prisão em 2ª instância é possível

Para a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, prisão após 2ª instância é forma de mostrar ao Brasil que justiça funciona de forma rápida

Fernández promete enterrar neoliberalismo na Argentina

Alberto Fernández — que lidera corrida na Argentina — disse que país viveu experiências tristes durante os quatro anos do governo de Macri

Aos 84 anos, Mujica larga aposentadoria e volta a disputar vaga no Senado

Ex-presidente uruguaio, que se aposentou em 2015, pretende voltar ao Parlamento para ajudar na renovação da esquerda uruguaia

Enquanto você desligou…

Petrobras tem lucro líquido de R$9 bilhões no 3º trimestre

Alta foi de 36,8% ante o mesmo período do ano passado e uma queda de 51,8% na comparação com o segundo trimestre

Petrobras inicia processo para venda das refinarias Reman, Lubnor e SIX

Segundo comunicado, potenciais compradores habilitados para essa fase receberão memorando com orientações sobre os ativos e o processo de venda

BMG e C&A definem preço das ações e levantam R$3,2 bi em IPO

Com as duas operações, mercado acionário doméstico supera 10 bilhões de reais em IPOs em 2019

Instituto do Senado estima economia de R$630 bi com reforma da Previdência

Projeções do governo, no entanto, são de uma economia de R$ 800 bilhões; Instituto Fiscal Independente usa outra método para fazer sua contagem

A dois meses do fim do ano, governo deve divulgar sua reforma tributária

Projeto do governo deve atacar a simplificação do PIS/Cofins, de acordo com o secretário Rogério Marinho

Lucro da Amazon caiu 26%. O culpado? O frete do Prime

O custo de frete da Amazon subiu 46%, chegando a 9,6 bilhões de dólares. No Brasil, o Prime chegou em setembro

Vale tem lucro líquido de US$ 1,6 bilhão no 3º trimestre, alta de 17,5%

Resultado reverte prejuízo de US$ 133 milhões registrado no trimestre imediatamente anterior

Renner lucra R$ 189,3 milhões no 3º trimestre, queda de 2,6%

Em termos de vendas de mercadorias, a receita líquida da Renner somou R$ 1,931 bilhão, representando uma expansão de 12,9%

Confira o resultado do sorteio 2.201 da Mega-Sena

Prêmio estava estimado pela Caixa Federal em R$ 24 milhões

Agenda

Antes do sextou desta sexta-feira (25), nos EUA, é dia de o Departamento do Tesouro publicar seu relatório semestral, com análise detalhada da política econômica dos principais parceiros comerciais do país. E também é hora de conhecermos o Balanço Orçamentário Federal, com todas as receitas e despesas do país da América do Norte e ter uma ideia da saúde das contas públicas por lá.

Além disso, a Universidade de Michigan libera seu Índice de Percepção do Consumidor, que avalia a confiança do consumidor na economia e pode antecipar seus gastos. Já a Baker Hughes, como faz todas as semanas, atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e no mundo. É um bom indicador do sentimento do mercado.

Frase do dia

“A maioria das pessoas desiste quando elas estão próximas de alcançar o sucesso. Elas desistem a um passo da linha de chegada” — Ross Perot, político norte-americano