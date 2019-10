O “RH” do Brasil; as regras do varejo mudaram e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (8) para começar o dia bem informado:

Para economistas, mudar “RH do Brasil” é essencial

Na visão deles, a reforma administrativa é que deve ser privilegiada no momento

Amazon e Rappi: as regras do jogo no varejo mudaram, diz diretor da Bain

“Consumidores querem conveniência, qualidade, preço, comprar online, etc. Os varejistas, para continuar a competir, precisam investir muito”, diz diretor

Para manter monopólio do FGTS, Caixa deve reduzir sua fatia

Hoje, Caixa cobra taxa de 1% para administrar os quase R$ 550 bilhões do Fundo, mas deve reduzir valor para 0,8%

C&A deve captar até R$ 2,2 bilhões em oferta de ações

Recursos captados serão destinados para o caixa da empresa, com o objetivo de pagar empréstimos e financiar expansão

PMI de serviços da China cai para 51,3 em setembro, menor nível em 7 meses

Por outro lado, o PMI composto chinês, que engloba serviços e manufatura, subiu de 51,6 em agosto para 51,9 em setembro

Congresso decide se mantém vetos de Bolsonaro sobre regras eleitorais

Parlamentares também deverão analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os créditos suplementares em sessão conjunta

Mínimo para sustentar uma família atinge menor valor do ano em setembro

Cálculo do Dieese é feito com base na cesta básica e representa cerca de 4 vezes o valor do salário mínimo atual

Política e mundo

Por que me afastaria?, diz ministro do Turismo após ser indiciado

Marcelo Álvaro Antônio disse que não teme investigações; procuradoria de MG indiciou o ministro pelo uso de candidaturas laranjas em 2018

O Instituto Lula era uma romaria de empresários, diz Marcelo Odebrecht

Delator afirma que havia descontentamento geral com o governo Dilma e que empresários queriam que ex-presidente influenciasse decisões da petista

Projeto de lei tenta solucionar conflito entre bancos e maconha nos EUA

O uso medicinal de maconha é legal em 33 estados e em Washington DC; cerca de dez estados também legalizaram a cannabis com fins recreativos

Governo Trump vai virar minissérie de TV

Produção será inspirada no livro do ex-diretor do FBI James Comey, demitido pelo presidente em 2017 e um grande crítico do governo de Trump

Trump se afasta da Síria e de seus aliados republicanos

Através do Twitter, Trump ameaçou “destruir” a economia turca se Ancara fizer algo que “exceda os limites”

Socialistas e conservadores rejeitam formar coalizão de governo na Espanha

A um mês das eleições, legendas buscam possíveis pactos, mas cenário é de estagnação entre PSOE, PP, Ciudadanos e Unidas Podemos

Macri busca apoio de jovens eleitores com incentivo a cortes de impostos

Em desvantagem nas pesquisas eleitorais, presidente argentino anunciou proposta de incentivo fiscal que promete aumentar emprego

“Rebelião Internacional” contra mudanças climáticas toma cidades do mundo

Manifestantes pedem que se declare “emergência climática” e que governos estabeleçam para 2025 o objetivo de alcançar a neutralidade nas emissões de gases

Enquanto você desligou…

Guedes tranquiliza mercado e nega saída do governo

Notícia ajudou nas perdas da bolsa de valores, com o Ibovespa caindo 1,93%

Reforma será votada quando não houver risco de desidratação, diz senadora

Para presidente da CCJ, Simone Tebet, data de votação da Previdência não tem relevância, porque a reforma já é uma “realidade”

Eletrobras tenta capitalizar adiantamento com União para aumentar recursos

Caso operação aconteça, empréstimos feitos pelo governo poderiam virar capital, deixando de onerar a companhia estatal

Senado analisa projeto que cria impostos para serviços como Netflix

Entidades do setor de vídeos sob demanda afirmam que proposta é intervencionista e pode prejudicar o crescimento da área de streaming

Pela primeira vez, “Leia para uma criança” conta história real em campanha

Thompson Vitor, hoje estudante em Nova York, teve incentivo de mãe catadora que buscava livros em meio ao lixo

Reino Unido analisa pedir sanções ao Brasil por conta da Amazônia

Parlamento britânico avalia petição que pede à UE e à ONU sanções ao Brasil como forma de pressionar por medidas contra desmatamentos na floresta

Agenda

Nesta terça-feira (8), nos EUA, o U.S. Bureau of Labor Statistics divulga o Índice de Preços ao Produtor (IPP), de setembro, que é uma das principais formas de calcular a inflação no país. E como acontece todas as semanas o American Petroleum Institute atualiza os estoque de petróleo, álcool e destilados. E fique ligado nos discursos de Jerome Powell, presidente do Fed, e de Neel Kashkari, presidente do Fed de Mineápolis, que podem trazer pistas da política monetária norte-americana.

Já o governo chinês deve publicar os dados referentes à balança comercial do país, com os valores já convertidos para dólar.

Frase do dia

“A regra para negociar é: ponha-se no lugar do outro, pois ele fará o mesmo em relação a você” — Charles Dickens