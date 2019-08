O recesso acabou: a agenda do STF e do Congresso e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (5) bem informado:

As quentes do dia

Moro, Lula, Coaf, maconha: a agenda do STF no segundo semestre

Depois do recesso, Suprema Corte tem que julgar pautas como a da descriminalização do porte de drogas para consumo e prisão em segunda instância

Uma TV de estado ou de governo? Senado discute censura na EBC

Em abril, funcionários e sindicatos disseram que os veículos da estatal foram proibidos de usar palavras como golpe e ditadura para se referir a 1964

Discussões sobre Reforma da Previdência voltam a dominar Congresso

Texto aprovado na Câmara dos Deputados às vésperas do recesso parlamentar de julho ainda precisa passar por mais um turno de votação na Casa

Dólar atinge maior valorização frente à moeda chinesa desde 2008

Com guerra comercial EUA-China, moeda americana ultrapassou 7 yuans

Estados tiram R$ 7 bi de novos regimes de Previdência para pagar aposentados

Tentativa de segregar servidores para equilibrar despesas esbarra em rombo no orçamento, segundo reportagem da Folha

Governo vai propor uso de recursos de fundos regionais para educação básica

Intenção é direcionar dinheiro de fundos de financiamento do Nordeste (FNE), Norte (FNO) e Centro-Oeste (FCO) para fortalecer ensino básico no país, segundo reportagem do Estadão

Política e Mundo

STF pode tirar inquérito sobre hackers da Justiça Federal e deve debater legalidade das provas

Segundo o Painel da Folha, conteúdo dos textos também vai subsidiar o debate sobre seu uso em processos, se legal ou não

Em meio a jogo político, Cade completa um mês no limbo

Duas nomeações foram retiradas por Jair Bolsonaro, no que pode ser um movimento para garantir a aprovação de Eduardo para a embaixada nos EUA

Dos 286 funcionários do clã Bolsonaro, 13% têm indícios de que não trabalhavam

Segundo reportagem do Globo, pelo menos 37 nomeados declaravam outra atividade ou moravam em cidades distintas à do gabinete parlamentar

Corregedoria abre nova reclamação sobre atuação de Dallagnol na Lava Jato

Reclamação é referente a ida do procurador a um encontro secreto com representantes de bancos e investidores, relatada pelo site The Intercept Brasil

EUA: 172 pessoas morreram nos 10 massacres mais letais dos últimos anos

No sábado e na madrugada de domingo, 29 pessoas morreram em tiroteios no Texas e em Ohio

Enquanto você desligou

Paraguai perdeu US$ 75,4 bi por vender energia ao Brasil, diz cientista

De 1985, quando a usina começou a operar, a 2018, o Brasil manteve 86% da riqueza de Itaipu, e o Paraguai, 14%

BNDES anuncia devolução antecipada de mais R$ 40 bi ao Tesouro

Novo presidente do banco, Gustavo Montezano, prometeu devolver todos os recursos tomados pela instituição junto à União até o fim do seu mandato

Renault tenta reformular aliança com Nissan para buscar fusão com Fiat

A Nissan quer que a Renault, buscando se fundir com a FCA, reduza sua participação de 43,4% na empresa japonesa

Caixa confirma início de busca por parceiro em maquininhas

Banco, único que não tem participação neste mercado, propõe uma joint venture de 20 anos e interessados têm até 12 de agosto para se manifestarem

Búlgara é escolhida oficialmente pela UE para concorrer à chefia do FMI

Kristalina Georgieva disputará o lugar de Christine Lagarde, que deixará a chefia do Fundo em setembro para assumir o Banco Central Europeu

WhatsApp vai informar quando uma mensagem for encaminhada muitas vezes

Aplicativo de mensagens que pertence ao Facebook aposta na mudança para coibir o spam

Agenda

Segunda-feira (5), força para todos nós neste começo de semana, e, como já é de praxe, o Banco Central divulga o Boletim Focus, trazendo as perspectivas do mercado para a economia do país. Nos EUA, o Institute for Supply Management libera os dados do Índice de Atividade dos Gerentes de Compra (excluindo a indústria) referente ao mês de julho, esse indicador dá um panorama do desempenho econômico do país. Além disso, o Markit libera os dados também dos gerentes de compra, mas da área de serviços (setor de construção), também de julho, tanto dos EUA quanto da Zona do Euro.