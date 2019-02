O que você precisa saber sobre a agenda desta terça-feira

São Paulo – A agenda desta terça-feira traz a divulgação da nota de crédito em dezembro pelo Banco Central.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) apresenta o levantamento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da terceira quadrissemana de janeiro.

A agenda brasileira traz ainda o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC) divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

No exterior, o Reino Unido divulga dados do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto os Estados Unidos divulga as análises de encomendas de bens duráveis, preços residenciais, do Índice dos Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços, vendas de moradias novas, confiança do consumidor e sondagem industrial.