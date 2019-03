O que você precisa saber sobre agenda desta quinta-feira

1/51 (ThinkStock/Uelder Ferreira)

São Paulo - As empresas desta lista têm sido negociadas acima do seu valor patrimonial na Bovespa . Ou seja, o mercado está pagando por elas mais do que elas realmente valem, considerando a soma de seus patrimônios. O múltiplo preço/valor patrimonial por ação (P/VPA) é um dos indicadores da análise fundamentalista, que auxilia os investidores a escolher quais papéis comprar na Bolsa a partir dos fundamentos da empresa, ou seja, dos fatores macro e microeconômicos que influenciam seu desempenho. Quanto maior essa relação, mais cara a empresa está na Bolsa. Já se o resultado for inferior a um, o múltiplo pode indicar que a ação está barata. Vale ressaltar que o múltiplo P/VPA é apenas um dos indicadores que podem ser usados para avaliar se a ação está com um preço atrativo e não deve ser o único parâmetro considerado para a tomada de decisão. Isso porque o indicador é baseado no patrimônio da companhia, que nem sempre engloba todos os seus ativos - o valor patrimonial não incorpora, por exemplo, bens intangíveis, como eventuais patentes da companhia. Navegue pelas fotos e veja as empresas apontadas pelo levantamento feito pela equipe de análise da Ativa Investimentos, que foi divulgado com exclusividade para