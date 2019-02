O que você precisa saber sobre a agenda desta terça-feira

1/15 (Ueslei Marcelino/Reuters)

São Paulo - A empresa brasileira produtora de cigarros Souza Cruz realizou na última quinta-feira (15) seu leilão de Oferta Pública de Aquisição ( OPA ) na bolsa. A operação movimentou 9,33 bilhões de reais. A British American Tobacco (BAT), reponsável pela OPA, adquiriu 90,7% das ações da empresa. Com isso, a Souza Cruz deixa a bolsa depois de quase 70 anos. Mas ela não é a única empresa de saída do mercado de capitais brasileiro. O fechamento de capital de empresas brasileiras se intensificou neste ano. Os papéis estão baratos na bolsa e o dólar deixa os ativos mais atrativos para investidores estrangeiros. Neste ano, sete empresas já fecharam capital e outras sete apresentaram seus pedidos para fechar capital à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ). Algumas delas, como Ivesa e Marina Park, eram empresas que há tempo tinham registro de capital aberto junto à CVM, mas não realizavam negociações na bolsa. A maioria, porém, estava ativa no mercado, como é o caso da fabricante de brinquedos Estrela. A companhia, que já foi uma das maiores do país, é a 10ª empresa de capital aberto mais antiga da BM&FBovespa . Seu registro na CVM data de 28 de junho de 1968. Navegue pelas fotos e confira as empresas que fecharam ou estão em processo para fechar o capital este ano.