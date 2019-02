São Paulo – Os investidores vão repercutir nesta segunda-feira (16) a divulgação do Boletim Focus do Banco Central, que vai trazer as projeções mais recentes do mercado para a economia brasileira.

Também saem dois indicadores de inflação: o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) e o IGP-10 (Índice Geral de Preços). Haverá ainda a balança comercial semanal.

No calendário de resultados, deverão apresentar seus balanços empresas como JHSF, Banco Indusval e Banco Sofisa.