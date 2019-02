O que você precisa saber sobre a agenda desta quinta-feira

São Paulo – A agenda desta quinta-feira traz o levantamento com a prévia de agosto da indústria divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Tesouro faz seu leilão tradicional de LTN e NTN-F e resgate antecipado de NTN-F.

Nos Estados Unidos, saem os pedidos de auxílio desemprego, a sondagem industrial, as vendas de moradias usadas, os indicadores antecedentes.

Ainda no país, a presidente do Fed, Janet Yellen, discursa na abertura do seminário anual em Jackson Hole, que reúne economistas e representantes do Fed para discutir a taxa de juros, crescimento, inflação e política monetária.

Na zona do euro, a Comissão Europeia anuncia a confiança do consumidor. O instituto Markit apresenta os PMIs Industrial, Serviços e Composite.

Na Alemanha, o Markit apresenta os PMIs Industrial, Serviços e Composite.