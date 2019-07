O que será da Previdência; Léo Pinheiro nega coação e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quinta-feira (4) bem informado:

As quentes do dia

Um dia decisivo para os ventos da Previdência na bolsa

Um novo atraso na aprovação de relatório da Previdência na CCJ coloca em xeque a tramitação da pauta antes do recesso parlamentar, no dia 18 de julho

Ninguém quer perder nada, diz Bolsonaro sobre policiais na Previdência

Novo texto da reforma da Previdência, apresentado pelo relator na quarta-feira, mantém a idade de policiais em 55 anos, como previa o texto original

Léo Pinheiro nega ter sido coagido pela Lava Jato a depor contra Lula

Em carta enviada ao jornal Folha de S. Paulo, o empreiteiro afirmou que “nunca mudou ou criou versão” sobre caso do triplex do Guarujá

De acordo com o Globo, Maia diz que Previdência será votada no plenário antes do recesso

Presidente da Câmara estima já ter 325 votos

Política e Mundo

Ministério da Agricultura analisa alta de 88% no desmatamento na Amazônia

O ministério está fazendo uma análise para avaliar alta e considera até a possibilidade de ter havido distorções na comparação das imagens de satélite

China inaugura sua maior linha de transmissão de ultra-alta tensão

Segundo agência local, projeto pretende atender crescente demanda por energia nas regiões do leste, além de reduzir o desperdício de eletricidade no oeste

Enquanto você desligou

Relator mantém em 55 anos idade mínima para aposentadoria de policiais

Mais cedo, líderes partidários haviam afirmado que existiria um acordo para policiais aposentassem com idades de 52 anos para mulheres e 53 anos para homens

Abegás pede ao Cade que faça Petrobras admitir práticas anticompetitivas

A associação quer ainda que a estatal pague multa por práticas discriminatórias e não-isonômicas na comercialização e transporte de gás nos últimos 5 anos

Momento é favorável para comprar ações de emergentes, dizem gestores

Depois de seis meses rebaixando estes mercados, analistas começaram a melhorar as estimativas de lucro em junho

Tereza Cristina diz que setor de vinhos terá fundo para modernização

Os recursos virão do Imposto sobre Produtos Industrializados e do imposto sobre a produção local, mas ministra não descartou recursos da União

Samsung define prazo para fim dos smartphones

Para a fabricante sul-coreana, dispositivos devem ser substituídos por outros aparelhos nos próximos cinco anos

Agenda

Nesta quinta-feira (4), é feriado de Independência nos EUA, então nada de mercado por lá. Mas, enquanto isso, as atividades continuam normalmente na Zona do Euro. Pela manhã, o Eurostat divulga o índice das vendas no varejo no mês de maio, importante indicador dos gastos dos consumidores e também da confiança na economia. Há, ainda, discursos de Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu, e Andrea Enria, presidente do Conselho de Supervisão do BCE. As falas de ambos podem trazer indicações da política monetária do bloco no futuro.