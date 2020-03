O que mostrará o PIB de 2019; Biden passa Sanders e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (04) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PIB de 2019 deve mostrar mais um ano de crescimento decepcionante

IBGE divulgará PIB do 4º trimestre, e de todo o ano de 2019, nesta quarta-feira; economia brasileira deve mostrar uma expansão fraca, próxima de 1%

Na Super Terça, Biden vence em estados do Sul e ultrapassa Sanders

O ex-vice de Barack Obama foi o grande vitorioso das primárias desta terça-feira, quando 14 estados votaram. Sanders venceu na populosa Califórnia

_____________________

Aumentam as apostas de uma nova rodada de cortes na Selic

Curvas de juros futuros de curto prazo devem cair nesta quarta-feira, refletindo a nota do BC divulgada na noite de terça

Congresso é protagonista no debate da reforma tributária

Comissão mista de deputados e senadores tenta unificar duas propostas que correm no Legislativo

Cinco dicas sobre como apresentar sua startup a investidores

O professor Carter Cast, parceiro operacional da Pritzker Group Venture Capital, aconselha quem quer obter capital para alavancar seu negócio

Política e mundo

Congresso adia votação de vetos a orçamento impositivo para amanhã

Na próxima semana, os parlamentares devem votar os três projetos encaminhados pelo governo nesta terça (após acordo) regulamentando a questão

Mortes por coronavírus nos EUA chegam a nove

De acordo com um balanço oficial apresentado pelo governo norte-americano, a maioria das mortes ocorreu entre moradores de um asilo

Enquanto você desligou…

Empresa de Buffet nega que tenha comprado ações da brasileira IRB

As ações da IRB chegaram a acumular ganhos de 9,13% na tarde da última quinta-feira, 27, já que o mercado ficou entusiasmado com a possível compra de papéis

Equipe econômica não vê vida fácil para reforma tributária

Integrantes do Ministério da Economia não estão confiantes sobre o quanto o Congresso vai desidratar e alterar o texto antes de aprová-lo

Derrotado em comissão, governo prevê gasto de R$ 60 bi com 13º para BPC

A equipe econômica enviou ao Congresso um texto que liberava o 13º apenas para o Bolsa Família; o Executivo é contra a ampliação para o PBC

Após Fed cortar juros, BC do Brasil se pronuncia sobre política monetária

O Banco Central afirmou que monitora atentamente o impacto de coronavírus na economia brasileira

Rede de lojas Track & Field pede registro para IPO

Com o novo pedido, já são 22 empresas brasileiras na fila para listagem de ações na bolsa de valores

Construtora OAS encerra recuperação judicial

A companhia, que entrou em crise pelos desdobramentos da operação Lava Jato, havia entrado em recuperação há mais de quatro anos

Coronavírus faz Google cancelar conferência anual de desenvolvedores

A Google I/O estava marcada para entre 12 e 14 de maio e historicamente é o evento mais importante da empresa no ano

Agenda

Nesta quarta-feira (04), será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2019. O índice é o principal da economia e aponta a taxa de crescimento do país.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de fevereiro, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já os valores dos estoques de petróleo bruto e em cushing também serão divulgados com atualização pelo Energy Information Administration.

Frase do dia

“O fracasso é a oportunidade de começar de novo, dessa vez de forma mais inteligente.” — Henry Ford