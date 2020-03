O que Guedes vai propor?; recuo da China na economia e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Guedes segue Europa e Ásia e lança medidas para estimular a economia

Entre as medidas esperadas estão o estímulo ao setor da construção civil, linhas de crédito para empresa ligada ao turismo e um socorro a companhias aéreas

Com coronavírus, indústria despenca e desemprego sobe na China

Produção industrial despencou 13,5% em janeiro-fevereiro; desemprego subiu a 6,3% em fevereiro, de 5,2% em dezembro

__________________

O drama das aéreas: American Airlines corta voos para o Brasil

Entre redução da demanda e alta do dólar, ações de companhias nacionais como Gol e Azul caíram mais de 50% em 2020

Bolsonaro desafia Maia e Alcolumbre a testarem popularidade

Declaração feita à CNN Brasil foi uma resposta a críticas sobre a participação do presidente em protesto realizado em Brasília em prol do governo

Goldman Sachs corta previsão de crescimento do PIB dos EUA para 0,4%

Pandemia do coronavírus deve causar forte desaceleração à economia americana

Reação ao Fed e recuo da China podem marcar semana negativa nas bolsas

Bolsas fecharam em baixa na Ásia diante de novo corte de juros do banco central americano e resultado negativo da economia chinesa

Política e mundo

Estado de SP vai suspender aulas gradualmente a partir de segunda

Na semana que vem, as aulas seguem normalmente; tempo serve para que famílias se organizem e evitem deixar as crianças com os avós, o maior grupo de risco

Dar US$ 1 mil para cada americano salva os EUA da crise do coronavírus?

Economista diz que Trump deveria dar o valor para cada americano com a finalidade de estimular o consumo

Enquanto você desligou…

Como Covid-19 fez o mais longo bull market da história terminar em pânico

Com efeitos econômicos da disseminação do Covid-19 e a brusca queda nos preços do petróleo, mercados financeiros do mundo todo foram fortemente afetados

Petrobras inicia fase vinculante para vender fatia de 10% na TAG

Os potenciais compradores classificados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento

Gol cancela plano de reestruturação societária da Smiles

Em fato relevante, a companhia aérea afirmou que a decisão considera os eventos que causaram turbulência nos mercados nos últimos dias

CVM abre janela que pode dar prazo extra de 90 dias para IPOs em andamento

A decisão pode beneficiar as mais de 20 empresas que pediram registro para oferta inicial de ações na bolsa de valores só neste ano

Bill Gates deixa conselho de administração da Microsoft

Segundo homem mais rico do mundo, Gates já estava somente no conselho da empresa, e não mais na diretoria executiva

Agenda

Nesta segunda-feira (16), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Também sai o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Frase do dia

“Eu aprendi que todos os investimentos têm riscos” —Stephen A. Schwarzman, empresário norte-americano