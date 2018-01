O que explica a forte queda da bitcoin

São Paulo — A bitcoin perdeu, só nas últimas 24 horas, 16% de seu valor. Por volta das 11h, a criptomoeda era cotada a pouco mais de 10,2 mil dólares, segundo o site especializado Coindesk.

A forte queda nos últimos dias contrasta com o desempenho da moeda em dezembro de 2017, quando ela bateu a marca dos 19,3 mil dólares.

A derrocada atual é difícil de ser explicada com apenas um fato. Ontem, até hackers norte-coreanos foram apontados pelo jornal Wall Street Journal como responsáveis por ataques que ajudaram na queda da moeda. O governo da Coreia do Norte estaria financiando roubos e a mineração da moeda para ter novas fontes de financiamento.

Outra preocupação vem da Coreia do Sul. Recentemente, o governo local afirmou que estuda banir a negociação com criptomoedas. Em meio à ofensiva, autoridades passaram, inclusive, a fiscalizar as corretoras do país. A decisão é importante porque a Coreia do Sul é um dos principais mercados das moedas digitais.

O site de notícias sul-coreano Yonhap informou que o ministro das Finanças, Kim Dong-yeon, disse que o governo vai chegar a um conjunto de medidas para conter o investimento “irracional” na moeda digital. O país, no entanto, pretende prover um “grande suporte à pesquisa e desenvolvimento relativos à tecnologia da blockchain”.

A China também pretende impor restrições, sobretudo em relação à mineração — o mecanismo de resolução de problemas matemáticos por computadores que dá origem à novas moedas. Atualmente, cerca de 80% das bitcoins são mineradas em território chinês. A concentração se dá pelas facilidades que o país oferece, como o baixo custo de energia elétrica.

O país, que já havia proibido as negociações com moedas digitais no ano passado, deve apertar (ainda mais) o cerco contra as criptomoedas. De acordo com a Bloomberg, o país vai se concentrar em plataformas online e aplicativos que funcionem como corretoras de câmbio.

Quem também pode aumentar o rigor com as moedas é a Rússia. Segundo o serviço de notícias TASS, o presidente russo Vladimir Putin disse, recentemente, que uma “regulamentação legislativa será necessária no futuro” para criptomoedas.

Efeitos

A bitcoin não é a única moeda a ser impactada. Nesta quarta-feira, as 20 maiores criptomoedas do mundo recuam mais de 10%, segundo o site Coin Market Cap.

A Ethereum, por exemplo, recua mais de 20%, para 888 dólares, enquanto a Ripple cai 24,9% e a Bitcoin Cash, 18%.