O que dirá a ata do Copom; 44 aeroportos à venda e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (25) bem informado:

As quentes do dia

O que indicará a ata do Copom sobre o futuro da Selic?

Correlação entre os trâmites da agenda de reformas e a agenda de cortes de juros deve ficar claro na ata do Copom a ser divulgada nesta terça-feira

Governo diz que até 2021 venderá 44 aeroportos

Para ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, abertura do mercado de aviação para empresas estrangeiras também ajuda setor

Glenn vai à Câmara falar sobre mensagens de Moro

Deputados acreditam que as reportagens publicadas por Glenn “jogam dúvidas contundentes sobre a imparcialidade na atuação do Juiz Sergio Moro”

China e EUA retomam contato nas negociações comerciais

Principais negociadores chineses e americanos reduziram a tensão na segunda-feira com uma conversa por telefone

União promete pagar até R$ 6 bi por ano a Estados que abrirem mercado de gás

Transferência de recursos, provenientes do Fundo Social do Pré-Sal, é a principal aposta do governo para levar os governadores a aderir a pacote de medidas

Bancos tentam alívio em alta de tributação prevista por relator da Previdência

Deputado propôs elevar contribuição sobre lucro líquido de 15% para 20%, mas agora se discute redução de alíquota em 0,5 ponto por ano

Política e Mundo

Brasil é potência regional na luta anticorrupção, mas com uma perna manca

O país só perde para o Chile entre os 8 países da região avaliados pelo novo Índice de Capacidade de Combater a Corrupção (CCC)

Barroso suspende MP de Bolsonaro que transfere demarcação de terra indígena à Agricultura

Ministro do STF acatou pedido da Rede Sustentabilidade que questionava decisão do presidente em retirar demarcação de terras indígenas da Funai

Joice diz que Bolsonaro é “simpático” à sua candidatura à Prefeitura de SP

Desde que assumiu, a deputada federal mostra sua intenção de disputar a prefeitura da maior cidade do país, mas sem admitir oficialmente sua candidatura

“Cobrem mais impostos de nós!”, pedem bilionários americanos

Clube de ricos dos Estados Unidos apoia ideia de um tributo sobre grandes fortunas em contrapartida a cobranças menores dos mais pobres

Enquanto você desligou

Guedes diz que preço da energia pode cair 40% com plano para gás natural

Queda no valor pode ocorrer a partir da abertura do mercado de gás natural no Brasil, de acordo com o Ministro da Economia do governo Bolsonaro

Senadores dos EUA querem saber quanto empresas ganham com dados

A proposta alega falta de transparência desse mercado e prevê estabelecer também que as empresas detalhem quais informações dos usuários elas coletam

Gol é companhia aérea que mais atrasou voos de janeiro a maio, diz AirHelp

Nos primeiros 5 meses do ano, a empresa atrasou cerca de 22% dos seus voos; Latam apresentou melhora e Azul manteve o mesmo nível de atraso no período

Transpetro firma com TAG contrato de R$ 5 bi para transporte de gás

Acordo entre a subsidiária da Petrobras e a TAG tem validade de dez anos e possui cláusulas de desempenho, que podem gerar ônus à estatal

Governo de SP vai leiloar R$ 52 milhões em créditos de ICMS

Montante é o segundo maior já registrado desde início da venda promovida pelo Estado, que vai para a 13ª edição

Bolsonaro diz que há “99% de chance” de F1 voltar para o Rio em 2021

Presidente afirmou que mudança do GP do Brasil para estado fluminense ocorre porque contrato da corrida com São Paulo acaba no próximo ano

Guardiões do dinheiro já desafiam nova moeda digital do Facebook

Criptomoeda vem recebendo uma torrente de críticas e ceticismo de políticos em todo o mundo.

Agenda

Nesta terça-feira (25), há a divulgação da ata do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, que havia se reunido na última semana e decidido por manter a taxa Selic em 6,5%. Nos EUA, Jerome Powell, presidente do Fed, faz seu discurso depois das críticas de Donald Trump à manutenção da taxa de juros no país. Por fim, o Conference Board atualiza os dados da Confiança do Consumidor, importante índice de atividade econômica, referente ao mês de junho, e o Census Bureau libera as informações sobre vendas de casas novas em maio, número que mostra a força do mercado imobiliário.